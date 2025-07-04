Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Vẻ Đẹp Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Vẻ Đẹp Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Vẻ Đẹp Toàn Cầu
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2025
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Vẻ Đẹp Toàn Cầu

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Vẻ Đẹp Toàn Cầu

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Nhập dữ liệu, theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hằng ngày của các tài khoản kế toán cho đúng chuẩn mực kế toán và luật kế toán Việt Nam.
- Kiểm tra chứng từ kế toán, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Báo cáo quản trị theo yêu cầu.
- Các nghiệp vụ, báo cáo liên quan đến thuế
- Giao dịch ngân hàng, bảo hiểm, cơ quan thuế…..
- Các công việc khác theo yêu cầu.
- Tập hợp, kiểm tra, rà soát tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ kế toán, lưu trữ dữ liệu kế toán, quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định, bảo mật số liệu kế toán
- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ khoa học, hợp lý

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Đại học trở lên, có kinh nghiệm 2.3 năm trở lên
- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính – ngân hàng.
- Có kiến thức về nghiệp vụ kế toán và hệ thống thuế của Việt Nam.
- Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, cần cù, tỉ mỉ có trách nhiệm trong công việc….
- Biết sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Vẻ Đẹp Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10-15tr/tháng, thỏa thuận khi phỏng vấn.
- Lương tháng thứ 13, nghỉ phép năm đầy đủ.
- Được hưởng tất cả các quyền lợi theo luật lao động hiện hành: BHYT, BHXH, HĐLĐ… theo quy định của pháp luật, nghỉ lễ, nghỉ mát, nghỉ phép…
- Chế độ tăng lương phù hợp với năng lực.
- Các CV khác sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Vẻ Đẹp Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Vẻ Đẹp Toàn Cầu

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Vẻ Đẹp Toàn Cầu

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

