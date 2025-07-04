Tuyển DevOps Engineer Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Tasco, số 2 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

• Triển khai, cấu hình, vận hành và giám sát hệ thống ERP Odoo, Python FastApi.

• Quản lý cơ sở dữ liệu PostgreSQL cho Odoo và Data Warehouse.

• Thiết lập và duy trì quy trình CDC giữa database Odoo và kho dữ liệu.

• Phối hợp với team Data Engineering để xây dựng pipeline dữ liệu tự động.

• Triển khai CI/CD, GitOps, tối ưu hóa hiệu suất và độ tin cậy hệ thống.

• Quản lý, vận hành hệ thống trên K8S.

• Vận hành cụm PostgreSQL với Patroni để đảm bảo High Availability.

• Backup/Restore dữ liệu sử dụng pgBackRest và pg_dump, đảm bảo tính sẵn sàng và an toàn dữ liệu.

• Hỗ trợ vận hành hệ thống Data Warehouse và team Data Engineering bao gồm: ClickHouse, PostgreSQL, Superset và Kafka Stream.

• Quản trị và vận hành hệ thống VPN (Pritunl), GitLab và LLDAP (Lightweight LDAP).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan. Sinh năm 1996 - 2002.

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, nhiều cơ hội học hỏi.

Cung cấp thiết bị làm việc, hỗ trợ miễn phí gửi xe.

Được tham gia vào các dự án lớn, thử thách và mang tính chiến lược.

Làm việc trong môi trường công nghệ năng động.

Các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước, đầy đủ các chế độ theo luật lao động, nội quy lao động và quy định tài chính công ty. Bảo hiểm sức khỏe cá nhân.

Văn phòng hạng A, môi trường chuyên nghiệp, trang thiết bị hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin