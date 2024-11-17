Tuyển Kế toán Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 220/3 TX52, Khu phố 4, Thạnh Xuân, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhập, in và sắp xếp giấy tờ giao nhận nhập xuất kho

Kiểm kê hàng hóa, vật tư trong kho

Kiểm soát quy trình nhập trước, xuất trước (FIFO)

Đảm bảo kho hàng luôn gọn gàng, ngăn nắp và an toàn

Báo cáo số lượng hàng tồn kho định kỳ và theo yêu cầu của quản lý

Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các công việc giao nhận và nhập xuất hàng hóa

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học

Có kinh nghiệm làm việc tại xưởng sản xuất

Sức khỏe tốt, siêng năng, cẩn thận

Có khả năng làm việc theo ca và tăng ca khi cần

Độ tuổi dưới 45 tuổi

Tại Công ty TNHH Hoei VN Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật

Môi trường năng động, phát triển

Có nhiều cơ hội thăng tiến nếu thể hiện năng lực tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoei VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin