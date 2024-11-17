Tuyển Kế toán Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công ty TNHH Hoei VN
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 220/3 TX52, Khu phố 4, Thạnh Xuân, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Nhập, in và sắp xếp giấy tờ giao nhận nhập xuất kho
Kiểm kê hàng hóa, vật tư trong kho
Kiểm soát quy trình nhập trước, xuất trước (FIFO)
Đảm bảo kho hàng luôn gọn gàng, ngăn nắp và an toàn
Báo cáo số lượng hàng tồn kho định kỳ và theo yêu cầu của quản lý
Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các công việc giao nhận và nhập xuất hàng hóa
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học
Có kinh nghiệm làm việc tại xưởng sản xuất
Sức khỏe tốt, siêng năng, cẩn thận
Có khả năng làm việc theo ca và tăng ca khi cần
Độ tuổi dưới 45 tuổi
Tại Công ty TNHH Hoei VN Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật
Môi trường năng động, phát triển
Có nhiều cơ hội thăng tiến nếu thể hiện năng lực tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoei VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
