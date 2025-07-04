Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SEN ĐÀ NẴNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SEN ĐÀ NẴNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN ĐÀ NẴNG
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SEN ĐÀ NẴNG

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEN ĐÀ NẴNG

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 136 Phạm Văn Đồng – Xuân Đỉnh – Bắc Từ Liêm –, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty.
Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty
Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán
Sắp xếp, cập nhật số liệu chứng từ kế toán của công ty
Thu hồi công nợ, thu chi quỹ, lên sổ chi tiết, tổng hợp

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán
Kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng làm việc độc lập
Kỹ năng sắp xếp công việc
Có kinh nghiệm từ 03 năm & làm việc tại vị trí kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán nội bộ hoặc vị trí tương đương.
Sử dụng thành thạo vi tính và các ứng dụng văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEN ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 15-20 triệu
Tham gia BHXH và nhiều chế độ đãi ngộ khác. Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm (theo thành tích và tính chất công việc);
Các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đa dạng, thường xuyên;
Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEN ĐÀ NẴNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN ĐÀ NẴNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN ĐÀ NẴNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 226 Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

