Tuyển Kế toán quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/07/2025
Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company

Kế toán quản trị

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán quản trị Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 233 Nguyễn Văn Luông, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thiết lập/ Cập nhật hệ thống báo cáo quản trị của chức năng
2. Thiết lập/ Cập nhật yêu cầu về dữ liệu và lộ trình triển khai đo lường KPIs và báo cáo quản trị của chức năng
3. Phân bổ và truyền thông chỉ tiêu quản trị KPIs và báo cáo quản trị đến các nhân sự/ các bên liên quan
4. Đo lường hiệu quả hoạt động theo các chỉ tiêu KPIs của chức năng và tại từng đơn vị
5. Xác định xu hướng về hiệu quả hoạt động của chức năng và của từng đơn vị và thực hiện phân tích
6. Xác định xu hướng về hiệu quả hoạt động của chức năng và của từng đơn vị và nhận diện các vấn đề
7. Đo lường hiệu quả hoạt động theo các chỉ tiêu KPIs của chức năng và tại từng đơn vị
8. Xác định xu hướng về hiệu quả hoạt động của chức năng và của từng đơn vị và thực hiện phân tích

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nam/Nữ, tuổi từ 25 – 35
– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiểm toán, Tài chính, …
– Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm kế toán quản trị, quản trị giá thành, quản trị chi phí, phân tích tài chính
– Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ ACCA, CPA, CMA, CIMA
– Sử dụng SAP, thành thạo MS Excel, MS Powerpoint, ưu tiên biết Power BI
– Kỹ năng phân tích, thiết lập, trình bày báo cáo; Phân tích đánh giá dữ liệu; Xây dựng AOP-KPI và Quản trị ngân sách.

Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương: thỏa thuận theo năng lực cá nhân đóng góp (3P).
– Thưởng: hiệu suất lao động, thưởng KPI tháng/ quý/ năm, thưởng dự án,…
– Quản lý theo hiệu quả công việc, tôn trọng ý kiến, sáng kiến, cải tiến
– Được tham gia đa dạng các khóa đào tạo hàng tuần (đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài)
– Tham gia BHXH, BHYT, Công đoàn, Bảo hiểm tai nạn 24/24 … đầy đủ theo Luật định
– Chính sách mua hàng chiết khấu dành cho CB. CNV
– Các khoản phụ cấp và phúc lợi: Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm; Hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa, ăn chay; 13 ngày nghỉ/ năm (nghỉ ngày sinh nhật), …
– Công cụ làm việc: hệ thống quản lý SAP, ERP, IBPM, Microsoft Office 365, hệ thống quy trình quy định ISO, phương tiện di chuyển,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company

Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở: Số 7, khu phố 6, TT. Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. VPĐD: 236A Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quân 6, TP. HCM.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

