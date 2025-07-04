Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT TRÀNG TIỀN PLAZA TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ba Đình, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng kênh sỉ

Tìm kiếm, khai thác và mở rộng thị trường mới.

Thực hiện các hoạt động bán hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Quản lý và theo dõi doanh số bán hàng, báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và đưa ra các đề xuất chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm của công ty.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên kinh nghiệm ngành thành thời trang, phụ kiện, b2b

Hiểu biết sâu rộng về thị trường và sản phẩm của công ty.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

Kỹ năng phân tích số liệu, báo cáo và trình bày thông tin rõ ràng, mạch lạc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Bằng cấp đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT TRÀNG TIỀN PLAZA TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 12-25 mil bao gồm lương + thưởng doanh số+ thưởng chuyên cần+ hoa hồng thu tiền hàng

Chế độ bảo hiểm full lương

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT TRÀNG TIỀN PLAZA TẠI HÀ NỘI

