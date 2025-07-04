Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Á Đông ADG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Á Đông ADG
- Hồ Chí Minh: 36/72 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra thuế.
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của tất cả các loại chứng từ, hồ sơ liên quan đến thủ tục kế toán, thuế trước khi trình Cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Tổ chức ghi chép và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh của Công ty.
Phối hợp với các đơn vị: Thu hồi và quản lý công nợ.
Chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục kiểm toán báo cáo hàng năm.
Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định (TK GTGT, TNCN, …).
Lập BCTC sơ bộ hàng quý, cuối năm.
Tổ chức lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán.
Các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng.
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cao đẳng trở lên
Kế toán, Quản trị văn phòng, Kinh tế
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương (MẠNH VỀ THUẾ)
3 năm
(MẠNH VỀ THUẾ)
Thành thạo vi tính văn phòng và phần mềm kế toán MISA/AMIS
MISA/AMIS
Am hiểu luật kế toán – thuế, ưu tiên ứng viên đã từng tham gia quyết toán thuế
Ưu tiên có kỹ năng tư duy phân tích, ra quyết định, cẩn thận, có trách nhiệm
Không yêu cầu ngoại ngữ, nhưng biết Tiếng Anh trình độ B trở lên là một lợi thế
Tiếng Anh trình độ B trở lên
Tại Công Ty Cổ Phần Á Đông ADG Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
Thưởng lễ, Tết, du lịch cùng công ty hằng năm, phụ cấp và chính sách chế độ phúc lợi khác
Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Á Đông ADG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
