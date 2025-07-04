Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Á Đông ADG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 36/72 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra thuế.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của tất cả các loại chứng từ, hồ sơ liên quan đến thủ tục kế toán, thuế trước khi trình Cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức ghi chép và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh của Công ty.

Phối hợp với các đơn vị: Thu hồi và quản lý công nợ.

Chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục kiểm toán báo cáo hàng năm.

Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định (TK GTGT, TNCN, …).

Lập BCTC sơ bộ hàng quý, cuối năm.

Tổ chức lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán.

Các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành Kế toán, Quản trị văn phòng, Kinh tế

Cao đẳng trở lên

Kế toán, Quản trị văn phòng, Kinh tế

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương (MẠNH VỀ THUẾ)

3 năm

(MẠNH VỀ THUẾ)

Thành thạo vi tính văn phòng và phần mềm kế toán MISA/AMIS

MISA/AMIS

Am hiểu luật kế toán – thuế, ưu tiên ứng viên đã từng tham gia quyết toán thuế

Ưu tiên có kỹ năng tư duy phân tích, ra quyết định, cẩn thận, có trách nhiệm

Không yêu cầu ngoại ngữ, nhưng biết Tiếng Anh trình độ B trở lên là một lợi thế

Tiếng Anh trình độ B trở lên

Tại Công Ty Cổ Phần Á Đông ADG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định, xét tăng lương theo hiệu quả công việc

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

Thưởng lễ, Tết, du lịch cùng công ty hằng năm, phụ cấp và chính sách chế độ phúc lợi khác

Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Á Đông ADG

