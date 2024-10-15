Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company làm việc tại Quảng Bình thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Bình: Regal Legend, Bảo Ninh 1, đường Võ Nguyên Giáp, TP Đồng Hới

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Mô tả công việc:

1. Kế toán chi phí, giá thành - Nhập liệu các loại chứng từ vào trong phần mềm kế toán hàng ngày - Kiểm tra, phân tích các chứng từ xem tính chính xác ra sao - Thu thập và quản lý các dữ liệu hóa đơn xuất nhập cẩn thận, đảm bảo tính bảo mật - Báo cáo những sai phạm khi phát hiện ra trong những chứng từ - Quy trình hạch toán kế toán khách sạn, hạch toán tiền phòng khách sạn

2. Kế toán quản lý các tài sản cố định - Thường xuyên theo dõi các tài sản cố định, những công cụ được mua về và nhập liệu vào trong phần mềm kế toán - Thanh toán các loại hóa đơn cho bên nhà cung cấp đúng thời hạn - Kiểm soát số lượng tăng giảm tài sản định kỳ - Cùng phòng nhân sự kết hợp để kiểm tra những tài sản bị hư hỏng hàng tháng - Tổ chức các phương pháp quản lý và bảo vệ các tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của khách sạn. - Theo dõi các hoạt động xây dựng cơ bản. 3. Làm báo cáo tài chính - Định kỳ hàng tháng, quý cần làm báo cáo tài chính cho ban lãnh đạo phê duyệt - Báo cáo thu nhập của khách sạn định kỳ - Xây dựng báo cáo thuế - Lên báo cáo tài chính cuối năm

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở việc trí tương đương (kinh nghiệm trong ngành khách sạn là một lợi thế).

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng đặc biệt là Excel.

- Tiếng Anh cơ bản

- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán như Misa, Smile....

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình, năng động, hòa đồng, thân thiện.

- Có khả năng chịu áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi:

- Bảo hiểm quốc tế, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Khám sức khỏe định kỳ

- Thưởng KPI + Thưởng nóng hấp dẫn theo chương trình hàng tháng, quý.v.v. và xét tăng lương hàng năm

- Phụ cấp tiền ăn trưa, hỗ trợ tiền xăng cho nhân viên có Ô tô

- Lương tháng 13: Dao động từ 02 đến 06 tháng tiền lương

- Được tham gia các khóa đào tạo - huấn luận phát triển năng lực và được tiếp cận bộ tài liệu đào tạo chuẩn của Tập đoàn.

- Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép và chế độ khác theo quy định của pháp luật

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin