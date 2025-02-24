Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM làm việc tại Bình Phước thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Phước: KCN Đồng Xoài, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Nhà máy Smart Wood - CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN WOOD BÌNH PHƯỚC ENERGY có nhu cầu tuyển dụng tại Bình Phước vị trí KẾ TOÁN TỔNG HỢP
GREEN WOOD BÌNH PHƯỚC được thành lập vào ngày 24 tháng 09 năm 2013 với các hoạt động chính là chuyên sản xuất các sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện, đặc biệt là Viên nén gỗ và các sản phâm từ gỗ khác. Sản phẩm viên nén gỗ của công ty đã được xuất khẩu đi nhiều quốc gia với số lượng lớn, chất lượng vượt trội và giá cả cạnh tranh.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Xây dựng kế hoạch tài chính, tham gia xây dựng định mức chi phí, điều hòa vốn, bảo lãnh vốn vay. Đề xuất quản lý và kiểm tra tình hình sử dụng vốn tại Công ty.
- Phân tích, dự báo tình hình tài chính của Công ty, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn của Công ty. Cân đối kế hoạch tài chính của Công ty, điều hoà các loại vốn trong Công ty, làm việc với cơ quan quản lý cấp trên, ngân hàng để đảm bảo nguồn vốn phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tổng hợp thông tin, số liệu và lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính trình Ban lãnh đạo Công ty.
• Công tác kế toán:
- Xây dựng và điều hành bộ máy kế toán tại công ty phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty và theo quy định của pháp luật.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phúc Đồng, Sài Đồng, Long Biên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

