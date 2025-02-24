Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM làm việc tại Bình Phước thu nhập 15 - 20 Triệu

Nhà máy Smart Wood - CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN WOOD BÌNH PHƯỚC ENERGY có nhu cầu tuyển dụng tại Bình Phước vị trí KẾ TOÁN TỔNG HỢP

GREEN WOOD BÌNH PHƯỚC được thành lập vào ngày 24 tháng 09 năm 2013 với các hoạt động chính là chuyên sản xuất các sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện, đặc biệt là Viên nén gỗ và các sản phâm từ gỗ khác. Sản phẩm viên nén gỗ của công ty đã được xuất khẩu đi nhiều quốc gia với số lượng lớn, chất lượng vượt trội và giá cả cạnh tranh.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Xây dựng kế hoạch tài chính, tham gia xây dựng định mức chi phí, điều hòa vốn, bảo lãnh vốn vay. Đề xuất quản lý và kiểm tra tình hình sử dụng vốn tại Công ty.

- Phân tích, dự báo tình hình tài chính của Công ty, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn của Công ty. Cân đối kế hoạch tài chính của Công ty, điều hoà các loại vốn trong Công ty, làm việc với cơ quan quản lý cấp trên, ngân hàng để đảm bảo nguồn vốn phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tổng hợp thông tin, số liệu và lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính trình Ban lãnh đạo Công ty.

• Công tác kế toán:

- Xây dựng và điều hành bộ máy kế toán tại công ty phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty và theo quy định của pháp luật.