Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hồng Thiên Ân làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hồng Thiên Ân
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/04/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hồng Thiên Ân

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hồng Thiên Ân

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Phước:

- 241/1M Quốc lộ 13 cũ, Phường Hiệp Bình Phước

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Theo dõi, tổng hợp hóa đơn đầu vào và đầu ra hàng ngày. Cân đối đầu vào đầu ra. Báo cáo tồn kho theo mặt hàng và các báo cáo liên quan khi có yêu cầu.
Lập sổ sách kế toán, báo cáo thuế hàng quý, báo cáo tài chính, quyết toán thuế.
Thực hiện các công việc liên quan đến thuế, nộp thuế, theo dõi bảo hiểm xã hội.
Tham mưu cho lãnh đạo, đề xuất các chiến lược liên quan đến thuế.
Thống kê, lưu trữ, sắp xếp giấy tờ sổ sách.
Các công việc khác khi có yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, cẩn thận, siêng năng, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
Chủ động tích cực trong công việc.
Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí kế toán tổng hợp + báo cáo thuế, có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế.
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, yêu cầu chuyên ngành kế toán – kinh tế
Có khả năng tổng hợp, báo cáo, thành thạo kỹ năng tin học văn phòng
Thời gian thử việc: 1 tháng
Yêu cầu giới tính: không

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hồng Thiên Ân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 – 15 triệu (thương lượng lại theo kinh nghiệm làm việc)
Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước sau khi làm việc chính thức.
Lương tháng 13, thưởng lễ tết, cơm trưa, xăng xe đi lại
Tham gia các hoạt động của công ty, du lịch hằng năm.
Tăng lương khi có hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hồng Thiên Ân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hồng Thiên Ân

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hồng Thiên Ân

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 89A, Đường 38, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

