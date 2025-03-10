Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH XNK Trình Hưng Thái làm việc tại Bình Phước thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - 27 đường 29, KĐT Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chi tiết theo từng đối tượng, khoản mục (đúng, đủ, chính xác, kịp thời)

Xây dựng ngân sách cho CP cố định

Đối chiếu số dư tài khoản

Quản lý theo dõi công nợ phải thu, phải trả

Xuất hóa đơn

Liên hệ KH thu công nợ

Báo cáo thuế/ ngân hàng NN theo lịch nhà nước quy định

Tham gia kiểm kê đối chiếu hàng hóa định kỳ mỗi tháng/lần

Báo cáo tuần/ tháng theo lịch quy định

Rà soát các chi phí tạm ứng, công tác phí ghi nhận đúng chi phí phát sinh theo từng công việc.

Công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: ưu tiên Nữ

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí KTTH.

Thành thạo phần mềm Misa

Nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các quy chế, quy định và quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty.

Có khả năng làm việc độc lập, giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống.

Tại Công ty TNHH XNK Trình Hưng Thái Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 12.000.000 đến 15.000.000 tùy theo năng lực

Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định công ty (thưởng SN, lễ tết, thâm niên, du lịch)

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn theo quy định của nhà nước.

Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XNK Trình Hưng Thái

