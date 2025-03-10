Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH XNK Trình Hưng Thái làm việc tại Bình Phước thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH XNK Trình Hưng Thái
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty TNHH XNK Trình Hưng Thái

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH XNK Trình Hưng Thái

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Phước:

- 27 đường 29, KĐT Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chi tiết theo từng đối tượng, khoản mục (đúng, đủ, chính xác, kịp thời)
Xây dựng ngân sách cho CP cố định
Đối chiếu số dư tài khoản
Quản lý theo dõi công nợ phải thu, phải trả
Xuất hóa đơn
Liên hệ KH thu công nợ
Báo cáo thuế/ ngân hàng NN theo lịch nhà nước quy định
Tham gia kiểm kê đối chiếu hàng hóa định kỳ mỗi tháng/lần
Báo cáo tuần/ tháng theo lịch quy định
Rà soát các chi phí tạm ứng, công tác phí ghi nhận đúng chi phí phát sinh theo từng công việc.
Công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: ưu tiên Nữ
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí KTTH.
Thành thạo phần mềm Misa
Nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các quy chế, quy định và quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty.
Có khả năng làm việc độc lập, giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống.

Tại Công ty TNHH XNK Trình Hưng Thái Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 12.000.000 đến 15.000.000 tùy theo năng lực
Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định công ty (thưởng SN, lễ tết, thâm niên, du lịch)
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn theo quy định của nhà nước.
Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XNK Trình Hưng Thái

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH XNK Trình Hưng Thái

Công ty TNHH XNK Trình Hưng Thái

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 27 đường 29, KĐT Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

