Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đua Ngựa Thiên Mã – Mađagui (Vabis Group) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Đua Ngựa Thiên Mã – Mađagui (Vabis Group)
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tổ chức, sắp xếp bộ máy kế toán, phân công công việc và theo dõi thực hiện công việc của nhân viên bộ phận Kế toán để đảm bảo tối ưu hiệu suất công việc;
- Xây dựng các quy trình liên quan đến phòng Kế toán;
- Chịu trách nhiệm về các báo cáo: BCTC, BC thuế, sổ sách,… liên quan đến Kế toán; Đại diện làm việc với các cơ quan Nhà nước có liên quan;
- Kiểm duyệt các tài liệu liên quan đến kế toán (chứng từ, hợp đồng, thu chi, báo cáo…) của các kế toán trước khi trình lên Giám đốc;
- Giám sát dòng tiền ra - vào trong công ty đảm bảo đúng doanh thu và chi phí thực tế; hoạch định chi phí theo định kỳ;
- Theo dõi và làm việc với Ngân hàng về các khoản tiết kiệm, nguồn vốn, làm việc với Bank, cung cấp hồ sơ giải ngân cho các khoản vay;
- Giám sát các hoạt động quản lý kho, tài sản,… theo đúng thực tế;
- Kiểm tra các nhà cung cấp, đảm bảo giá cả, chất lượng, số lượng, thời gian, giấy tờ đúng quy định;
- Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.
- Đã từng làm các công ty đầu tư xây dựng (dự án xây dựng).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Đua Ngựa Thiên Mã – Mađagui (Vabis Group) Thì Được Hưởng Những Gì
