Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU
Ngày đăng tuyển: 05/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/07/2025
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 32D THỦ KHOA HUÂN, PHƯỜNG BẾN THÀNH, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động kế toán – tài chính của bệnh viện theo đúng quy định pháp luật và các chuẩn mực kế toán hiện hành; tham mưu cho Ban Giám đốc về các vấn đề tài chính nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả, minh bạch và kiểm soát chi phí.
Tổ chức và kiểm soát hệ thống kế toán, tài chính của bệnh viện theo đúng quy định của Nhà nước và yêu cầu quản lý nội bộ.
Quản lý, giám sát và phân công công việc cho nhân sự trong phòng kế toán.
Lập và trình duyệt kế hoạch tài chính, ngân sách định kỳ (tháng, quý, năm).
Kiểm tra, rà soát các báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo nội bộ... trước khi trình Giám đốc ký duyệt.
Theo dõi và kiểm soát các khoản thu – chi, công nợ phải thu/phải trả, tài sản, vật tư y tế.
Đảm bảo việc kê khai, quyết toán thuế, báo cáo tài chính được thực hiện đúng hạn và chính xác.
Phối hợp với các phòng ban liên quan trong công tác kiểm toán nội bộ, thanh tra, kiểm tra tài chính.
Tư vấn cho Ban Giám đốc các phương án tối ưu chi phí và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính.
Cập nhật và triển khai các quy định pháp luật mới liên quan đến kế toán – thuế – tài chính.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính; ưu tiên có chứng chỉ Kế toán trưởng.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, trong đó tối thiểu 2 năm ở vị trí kế toán trưởng, ưu tiên trong lĩnh vực y tế hoặc bệnh viện.
Nắm vững quy định pháp luật về thuế, tài chính, kế toán hiện hành.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST, hoặc phần mềm bệnh viện chuyên dụng).
Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức công việc, giao tiếp tốt và chịu được áp lực cao.
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cao.

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Được tham gia các hoạt động tập thể.
Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 32D Thủ khoa huân, p. bến thành, q.1, tp. hcm

