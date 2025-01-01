Công việc Kế toán trưởng

Tất cả địa điểm
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Kế toán trưởng

-

Có 1,518 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 32 ngày để ứng tuyển 26 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JW Marriott Hanoi
Tuyển Kế toán trưởng JW Marriott Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JW Marriott Hanoi
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Lexus Thăng Long
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Lexus Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Lexus Thăng Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Hạn nộp: 29/09/2025
Nam Định Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Kế toán trưởng Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Luyện Kim Trần Hồng Quân
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Luyện Kim Trần Hồng Quân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Luyện Kim Trần Hồng Quân
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Vinapro
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Vinapro làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Vinapro
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GA MA
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GA MA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GA MA
Hạn nộp: 21/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 2 USD
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 13 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PROFOMILK
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN PROFOMILK làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PROFOMILK
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TULAX
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TULAX làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TULAX
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Tĩnh Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRE XANH
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRE XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRE XANH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG MẶT TRỜI PHÚ QUỐC
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG MẶT TRỜI PHÚ QUỐC làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG MẶT TRỜI PHÚ QUỐC
Hạn nộp: 30/09/2025
Kiên Giang Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu
Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Quốc Tế Đông Thành (Osi Holdings)
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Đầu Tư Quốc Tế Đông Thành (Osi Holdings) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 USD
Công Ty CP Đầu Tư Quốc Tế Đông Thành (Osi Holdings)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOYOTA NGỌC ANH LÂM ĐỒNG
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TOYOTA NGỌC ANH LÂM ĐỒNG làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TOYOTA NGỌC ANH LÂM ĐỒNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Lâm Đồng Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN ỐC TA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ WIKI FOOD
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 50 - 60 Triệu
Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 5 ngày để ứng tuyển 50 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ngọc Anh Lâm Đồng
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Ngọc Anh Lâm Đồng làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ngọc Anh Lâm Đồng
Hạn nộp: 18/09/2025
Lâm Đồng Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán trưởng hiện rất cao với mức lương hấp dẫn từ 15.000.000 - 100.000.000 VNĐ/tháng, đặc biệt tại các khu vực kinh tế phát triển như Hà Nội, TP.HCM và Bình Dương. Để trở thành ứng viên sáng giá, bạn cần có ít nhất 5 năm kinh nghiệm, khả năng phân tích số liệu và chứng chỉ chuyên môn.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán trưởng hiện nay

Thị trường việc làm cho kế toán trưởng đang nóng lên chưa từng thấy. Số liệu thống kê cho thấy, nhu cầu tuyển dụng vị trí này chiếm đến 38% trong tổng số nhu cầu về nhân sự kế toán tài chính.

Sự gia tăng mạnh mẽ của số lượng doanh nghiệp mới thành lập và quay trở lại hoạt động là động lực chính thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng kế toán trưởng. Trung bình mỗi năm, tại Việt Nam có khoảng 150.000 doanh nghiệp mới ra đời. Con số này dự kiến sẽ còn tăng cao hơn nữa trong những năm tới, đặc biệt khi nền kinh tế ngày càng hội nhập và phát triển.

Mỗi doanh nghiệp mới đều cần một kế toán trưởng để đảm bảo hoạt động tài chính diễn ra trơn tru và tuân thủ các quy định của pháp luật. Ngoài ra, những doanh nghiệp đã có quy mô lớn cũng đang tìm kiếm kế toán trưởng để đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh.

Dự báo trong 10 năm tới, nhu cầu về kế toán trưởng sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ khoảng 10% mỗi năm. Con số này cao hơn nhiều so với mức tăng trung bình của các ngành nghề khác, cho thấy đây là một nghề nghiệp có triển vọng và ổn định.

Năm 2025, mục tiêu đặt ra là có 1,3-1,5 triệu doanh nghiệp trên cả nước, tiếp tục thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng nhân sự kế toán, đặc biệt là các vị trí kế toán trưởng, nhằm đảm bảo quản lý tài chính hiệu quả và minh bạch.

Kế toán trưởng là một bộ phận quan trọng trong quản lý tài chính của doanh nghiệp
Kế toán trưởng là một bộ phận quan trọng trong quản lý tài chính của doanh nghiệp

2. Mức thu nhập bình quân việc làm kế toán trưởng

Theo tìm hiểu của Job3s, mức lương của kế toán trưởng tại Việt Nam dao động khá lớn tùy thuộc vào quy mô và loại hình doanh nghiệp. Cụ thể, tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mức thu nhập trung bình của kế toán trưởng thường nằm trong khoảng từ 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Trong khi đó, ở các doanh nghiệp lớn hoặc doanh nghiệp nước ngoài, con số này có thể tăng lên đáng kể, dao động từ 80.000.000 - 100.000.000 VNĐ/tháng.

Yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến mức lương là kinh nghiệm và trình độ chuyên môn. Kế toán trưởng thường yêu cầu tối thiểu từ 5 - 7 năm kinh nghiệm, có khả năng quản lý đội ngũ kế toán viên và lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp. Những nhân viên có kinh nghiệm và kỹ năng tốt có thể đạt được mức lương cao hơn, lên tới 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ mỗi tháng.

Mức lương tuyển dụng việc làm kế toán trưởng tại Việt Nam hiện nay vô cùng hấp dẫn
Mức lương tuyển dụng việc làm kế toán trưởng tại Việt Nam hiện nay vô cùng hấp dẫn

3. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm kế toán trưởng

Các doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ vai trò quan trọng của kế toán trưởng trong việc quản lý tài chính hiệu quả và đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt. Cũng chính vì vậy, nhà tuyển dụng hiện nay ngày càng đặt ra những yêu cầu cao hơn để tìm kiếm những ứng viên thực sự xuất sắc, có khả năng dẫn dắt đội ngũ và đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong công tác kế toán.

  • Kiến thức chuyên môn đủ sâu rộng và thường xuyên cập nhật:

    • Không chỉ dừng lại ở các kiến thức cơ bản về kế toán, thuế, tài chính: Kế toán trưởng cần nắm vững các chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS), các quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, đặc biệt là các quy định mới được ban hành để đảm bảo công tác kế toán luôn tuân thủ pháp luật.

    • Khả năng phân tích, đánh giá và tư vấn: Kế toán trưởng không chỉ là người thực hiện các nghiệp vụ kế toán mà còn là người tư vấn cho ban lãnh đạo về các vấn đề liên quan đến tài chính, giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả.

    • Nắm vững các công cụ phần mềm kế toán: Thành thạo các phần mềm kế toán chuyên dụng (như SAP, Oracle, Misa...) là yêu cầu bắt buộc để nâng cao hiệu quả công việc và giảm thiểu rủi ro sai sót.

  • Kỹ năng mềm vượt trội:

    • Khả năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ: Kế toán trưởng cần có khả năng xây dựng, đào tạo và quản lý đội ngũ kế toán, phân công công việc hợp lý và tạo động lực làm việc cho nhân viên.

    • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình: Khả năng giao tiếp hiệu quả giúp kế toán trưởng làm việc tốt với các bộ phận khác trong công ty, thuyết trình trước ban lãnh đạo và đối tác một cách rõ ràng, mạch lạc.

    • Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm: Kế toán trưởng phải vừa có khả năng làm việc độc lập, giải quyết các vấn đề phát sinh một cách nhanh chóng, vừa có khả năng làm việc nhóm, phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành công việc chung.

  • Phẩm chất cá nhân:

    • Trung thực, liêm khiết: Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu mà nhà tuyển dụng tìm kiếm ở một kế toán trưởng.

    • Cẩn thận, tỉ mỉ: Công việc kế toán đòi hỏi sự chính xác cao, vì vậy, tính cẩn thận, tỉ mỉ là một phẩm chất không thể thiếu.

    • Chịu được áp lực cao: Kế toán trưởng thường phải làm việc dưới áp lực thời gian và công việc nên yêu cầu họ phải có khả năng quản lý thời gian hiệu quả và giữ vững tinh thần làm việc.

    • Sự sáng tạo và đổi mới: Trong một môi trường kinh doanh luôn thay đổi, kế toán trưởng cần có khả năng tư duy sáng tạo để tìm ra những giải pháp mới, nâng cao hiệu quả công việc.

Việc làm Kế toán trưởng đòi hỏi ứng viên phải sở hữu một bộ kỹ năng đa dạng
Việc làm Kế toán trưởng đòi hỏi ứng viên phải sở hữu một bộ kỹ năng đa dạng

4. Những việc làm kế toán trưởng phổ biến hiện nay

Trong bối cảnh kinh tế ngày càng phức tạp và đa dạng, vai trò của kế toán trưởng rất quan trọng trong việc quản lý tài chính của doanh nghiệp. Vị trí này không chỉ giới hạn trong các công ty thương mại mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác nhau như y tế, xây dựng và sản xuất.

4.1. Việc làm kế toán trưởng bệnh viện

Kế toán trưởng bệnh viện đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính của một tổ chức y tế phức tạp. Công việc này đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về các quy định kế toán y tế, quản lý chi phí cho các dịch vụ y tế, cũng như khả năng phối hợp với các bộ phận khác như kho, dược và phòng khám.

Vị trí này cần có khả năng phân tích và đánh giá hiệu quả của các chương trình y tế, từ đó đưa ra các đề xuất nhằm tối ưu hóa sử dụng nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động của bệnh viện. Ngoài ra, kế toán trưởng còn phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về tài chính, đồng thời phát triển các báo cáo tài chính chính xác và kịp thời để phục vụ cho việc ra quyết định của ban lãnh đạo.

4.2. Việc làm kế toán trưởng công ty xây dựng

Trở thành một kế toán trưởng trong công ty xây dựng bạn phải đối mặt với những đặc thù riêng của ngành này như các dự án kéo dài, rủi ro thay đổi giá cả vật liệu và các quy định về thanh toán tiến độ.

Yêu cầu việc làm kế toán trưởng trong lĩnh vực xây dựng đó là khả năng lập kế hoạch tài chính chi tiết cho từng dự án, quản lý dòng tiền hiệu quả và theo dõi chặt chẽ các khoản phải thu, phải trả. Ngoài ra, kế toán trưởng cần có kiến thức và am hiểu về các chính sách thuế liên quan đến ngành xây dựng để đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Bên cạnh đó, kỹ năng giao tiếp và đàm phán cũng rất quan trọng, bởi kế toán trưởng thường phải làm việc với các nhà thầu, nhà cung cấp và khách hàng để thống nhất các điều khoản tài chính.

4.3. Việc làm kế toán trưởng công ty sản xuất

Kế toán trưởng công ty sản xuất chịu trách nhiệm quản lý tài chính của một doanh nghiệp với quy mô sản xuất lớn. Các doanh nghiệp cần tuyển kế toán trưởng để xử lý các công việc này liên quan đến việc tính toán chi phí sản xuất, quản lý hàng tồn kho và theo dõi hiệu quả hoạt động của từng dây chuyền sản xuất.

Đặc biệt, kế toán trưởng cần có khả năng áp dụng các công cụ phân tích để đánh giá hiệu quả sản xuất, từ đó đưa ra các đề xuất nhằm giảm chi phí và tăng lợi nhuận. Ngoài ra, việc quản lý tài sản cố định và các khoản đầu tư cũng là một phần quan trọng trong công việc của kế toán trưởng công ty sản xuất.

Thêm vào đó, kế toán trưởng cũng phải đảm bảo rằng các quy trình kế toán và báo cáo tài chính tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định hiện hành, nhằm bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp.

Kế toán trưởng giữ vai trò quan trọng trong nhiều loại hình doanh nghiệp
Kế toán trưởng giữ vai trò quan trọng trong nhiều loại hình doanh nghiệp

5. Khu vực tuyển dụng việc làm kế toán nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán trưởng tập trung chủ yếu ở các đô thị lớn và các khu vực công nghiệp phát triển. Tuy nhiên, mỗi địa phương lại có những đặc điểm riêng về quy mô, ngành nghề và nhu cầu tuyển dụng kế toán trưởng khác nhau.

5.1. Tuyển dụng kế toán trưởng TP.HCM

Sự tập trung của các công ty đa quốc gia, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp chế biến, dịch vụ đã tạo ra một thị trường việc làm kế toán tại TP.HCM vô cùng sôi động.

Trên các trang tuyển dụng việc làm tại TP.HCM, mỗi ngày có khoảng 200+ việc làm kế toán trưởng mới được đăng tuyển. Các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, bao gồm xây dựng, công nghệ, nội thất, sản xuất - thương mại, xuất nhập khẩu, bảo hiểm, bất động sản... đều cần tuyển kế toán trưởng. Điều này cho thấy cơ hội tìm việc của những ứng viên có kinh nghiệm, thành thạo tiếng Anh và các phần mềm kế toán chuyên dụng luôn rất lớn.

5.2. Tuyển dụng kế toán trưởng tại Hà Nội

Hà Nội luôn là một trong những địa điểm có nhu cầu tuyển dụng kế toán trưởng cao. Sự phát triển của các khu công nghiệp, các dự án đầu tư hạ tầng lớn đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm kế toán trưởng.

Tuy nhiên, thị trường việc làm tại Hà Nội có tính cạnh tranh cao hơn so với các địa phương khác, đòi hỏi ứng viên phải có kiến thức chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm làm việc phong phú. Khảo sát nhanh thị trường tuyển dụng việc làm kế toán trưởng tại Hà Nội, hầu hết các nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên.

Các lĩnh vực có nhu cầu tuyển kế toán trưởng tại đây rất đa dạng, bao gồm thời trang, kiến trúc, du lịch, giáo dục, y khoa, vật xây dựng, thiết bị gia dụng,... Do đó, ứng viên hoàn toàn có thể tìm được một công việc phù hợp với mức lương cạnh tranh.

5.3. Tuyển dụng kế toán trưởng tại Đà Nẵng

Những năm gần đây, Đà Nẵng đang nổi lên như một trung tâm kinh tế và du lịch phát triển, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Sự phát triển này đã kéo nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán trưởng tại đây tăng cao.

Trên các trang tuyển dụng việc làm tại Đà Nẵng, ứng viên có thể dễ dàng tìm thấy hàng trăm vị trí tuyển dụng, nhất là trong các ngành dịch vụ, sản xuất, dịch vụ phần mềm, truyền thông - quảng cáo, kinh doanh ẩm thực hay các quỹ đầu tư...Nhân viên kế toán trưởng tại Đà Nẵng thường có cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế và phải có kỹ năng giao tiếp tốt.

5.4. Tuyển dụng kế toán trưởng Bình Dương

Bình Dương là một trong những tỉnh công nghiệp trọng điểm của phía Nam, có nhu cầu tuyển dụng kế toán trưởng lớn, đặc biệt là trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến. Bên cạnh đó, thị trường tuyển dụng việc làm tại Bình Dương liên tục cập nhật các vị trí kế toán trưởng cho các công ty xuất nhập khẩu, bất động sản, kinh doanh sơn, nhựa, thiết bị y tế, dược phẩm…

Tuy nhiên, để tăng cơ hội trúng tuyển vào vị trí kế toán trưởng tại Bình Dương, ứng viên thường phải có kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất, hiểu biết về các quy định về thuế và hải quan.

5.5. Tuyển dụng kế toán trưởng tại Bắc Ninh

Sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp điện tử, đã thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Vì thế, nhu cầu việc làm kế toán trưởng tại Bắc Ninh cũng tập trung chủ yếu trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Qua khảo sát bản tin tuyển dụng việc làm tại Bắc Ninh, có gần 100 vị trí tuyển dụng việc làm kế toán trưởng thuộc các lĩnh vực thời trang, kiểm định - tư vấn xây dựng, thiết bị điện, thương mại, giáo dục,... đang chờ đợi những ứng viên tiềm năng. Trong đó, các nhà tuyển dụng cần những ứng viên có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao và có kiến thức về các chuẩn mực kế toán quốc tế.

5.6. Tuyển dụng kế toán trưởng tại Hưng Yên

Hưng Yên đang thu hút nhiều nhà đầu tư nhờ vào các chính sách ưu đãi và vị trí địa lý thuận lợi. Nhu cầu tuyển dụng kế toán trưởng tại đây tăng cao và mở rộng ra nhiều lĩnh vực. Trên các trang tuyển dụng việc làm tại Hưng Yên, có khoảng 50+ vị trí việc làm kế toán trưởng trong các công ty bất động sản, thiết bị điện máy, sản xuất giấy và bao bì, kiến trúc, xây dựng,... đang tìm kiếm ứng viên. Nếu bạn có khả năng quản lý tài chính và đảm bảo tính chính xác trong báo cáo tài chính thì hoàn toàn có thể theo đuổi sự nghiệp làm kế toán trưởng tại Hưng Yên.

Xu hướng tuyển dụng việc làm Kế toán trưởng gia tăng tại các tỉnh công nghiệp trọng điểm
Xu hướng tuyển dụng việc làm Kế toán trưởng gia tăng tại các tỉnh công nghiệp trọng điểm

5.7. Tuyển dụng kế toán trưởng tại Hải Phòng

Với vị trí là một trong những cảng biển lớn nhất, Hải Phòng có nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán trưởng khá cao. Khảo sát trên các trang tuyển dụng cho thấy, hiện có khoảng gần 50 doanh nghiệp logistics, thương mại, chứng khoán, sản xuất máy móc, hóa chất,... và đầu tư đang cần tuyển kế toán trưởng.

Hầu hết các vị trí việc làm Kế toán trưởng tại Hải Phòng yêu cầu ứng viên có sự hiểu biết về quản lý tài chính liên quan đến xuất nhập khẩu, cũng như khả năng xử lý các báo cáo tài chính phức tạp. Ngoài ra, kế toán trưởng cần có kỹ năng phân tích và dự báo tài chính chính xác. Nếu có nhu cầu tìm việc làm tại Hải Phòng bạn có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng của Job3s để cập nhật các bản tin mới nhất.

5.8. Tuyển dụng kế toán trưởng tại Cần Thơ

Cần Thơ sở hữu vị trí trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đang phát triển mạnh của ngành nông nghiệp và công nghiệp chế biến. Nhu cầu tuyển dụng kế toán trưởng tại đây phần lớn nằm trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, chế biến thực phẩm. Ngoài ra có khoảng 50+ việc làm kế toán trưởng trong các lĩnh vực đầu tư và xây dựng, sản xuất - thương mại, giáo dục, thẩm định giá, tài chính - ngân hàng, pháp lý, quảng cáo… đang được tuyển mới.

Cơ hội phát triển sự nghiệp của kế toán trưởng tại Cần Thơ vẫn rất rộng mở. Đặc biệt, ứng viên có kinh nghiệm làm việc, hiểu biết về các quy định kế toán liên quan đến nông nghiệp sẽ dễ dàng tìm được một công việc phù hợp. Nếu bạn có nhu cầu tìm việc làm tại Cần Thơ, đừng bỏ qua những bản tin tuyển dụng mới nhất của Job3s nhé.

Thị trường tuyển dụng việc làm Kế toán trưởng ở Cần Thơ cũng rất sôi động
Thị trường tuyển dụng việc làm Kế toán trưởng ở Cần Thơ cũng rất sôi động

Nhu cầu tuyển dụng kế toán trưởng hiện nay đang ở mức cao và có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai. Các doanh nghiệp ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của vị trí này và sẵn sàng trả mức lương hấp dẫn để thu hút những ứng viên tài năng. Đây chính là cơ hội lớn cho những ai đang có ý định theo đuổi nghề kế toán.