Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH KỲ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH KỲ
Ngày đăng tuyển: 05/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH KỲ

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH KỲ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Kỳ. Số 1

- 3 lô C c/x Lạc Long Quân, P.5, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý, bố trí nhân sự và điều hành mọi hoạt động của Phòng TCKT.
- Thực hiện công tác thanh kiểm tra, quyết toán các họat động TCKT tại Công ty, làm việc với các cơ quan liên quan.
- Quản lý-Báo cáo các nguồn thu, chi phí định kỳ hàng tháng, quý, năm và theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.
- Tham mưu cho Ban Giám Đốc chiến lược, chính sách TCKT trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;
- Giám sát quá trình thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch ngân sách của Công ty và các bộ phận, đưa ra các cảnh báo, phương án điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo mục tiêu của Công ty đề ra;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ tuổi từ 28 đến 39.
- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán hoặc Tài chính doanh nghiệp trở lên.
- Có bằng Kế toán trưởng.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán trưởng.
- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán.
- Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp Anh ngữ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH KỲ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận, tương xứng năng lực.
- Thời gian làm việc: Từ thứ Hai – thứ Sáu.
- Tham gia BHXH-YT-TN theo quy định hiện hành.
- Cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ phục vụ công việc.
- Làm việc trong môi trường năng động, hòa đồng, chuyên nghiệp nhiều cơ hội thăng tiến.
- Nhiều cơ hội giao tiếp với các đối tác trong và ngoài nước.
- Được đào tạo phát triển kỹ năng chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức chuyên ngành, sản phẩm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH KỲ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH KỲ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH KỲ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1-3 lô C cư xá Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

