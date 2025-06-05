Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH KỲ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Kỳ. Số 1 - 3 lô C c/x Lạc Long Quân, P.5, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý, bố trí nhân sự và điều hành mọi hoạt động của Phòng TCKT.

- Thực hiện công tác thanh kiểm tra, quyết toán các họat động TCKT tại Công ty, làm việc với các cơ quan liên quan.

- Quản lý-Báo cáo các nguồn thu, chi phí định kỳ hàng tháng, quý, năm và theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

- Tham mưu cho Ban Giám Đốc chiến lược, chính sách TCKT trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;

- Giám sát quá trình thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch ngân sách của Công ty và các bộ phận, đưa ra các cảnh báo, phương án điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo mục tiêu của Công ty đề ra;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ tuổi từ 28 đến 39.

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán hoặc Tài chính doanh nghiệp trở lên.

- Có bằng Kế toán trưởng.

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán trưởng.

- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán.

- Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp Anh ngữ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH KỲ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận, tương xứng năng lực.

- Thời gian làm việc: Từ thứ Hai – thứ Sáu.

- Tham gia BHXH-YT-TN theo quy định hiện hành.

- Cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ phục vụ công việc.

- Làm việc trong môi trường năng động, hòa đồng, chuyên nghiệp nhiều cơ hội thăng tiến.

- Nhiều cơ hội giao tiếp với các đối tác trong và ngoài nước.

- Được đào tạo phát triển kỹ năng chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức chuyên ngành, sản phẩm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH KỲ

