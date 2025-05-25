Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 236/29/18 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát, kiểm soát các hoạt động công việc P. tài chính kế toán của Công ty;

Làm việc chặt chẽ với ban giám đốc, đưa ra các kế hoạch tối ưu hóa tài chính của công ty;

Kiểm soát dòng tiền đảm bảo cân đối thu chi trong ngày;

Rà soát lại các chứng từ, chi phí và việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán;

Kiểm soát dòng tiền đảm bảo cân đối thu chi;

Kiểm soát, đối chiếu chi phí so với định mức trước khi lập chứng từ chi/Hạch toán chi phí;

Chịu trách nhiệm về điều khoản thanh toán, đối soát trong hợp đồng;

Kiểm soát các công việc đối soát, thanh toán;

Định khoản, hạch toán kịp thời, chính xác và đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh biến động về dòng tiền, các khoản công nợ, các khoản đầu tư, tài sản và nguồn vốn của Công ty;

Lập các chứng từ ngân hàng; chứng từ thanh toán;

Lưu trữ chứng từ theo quy định. Truy xuất chứng từ khi có yêu cầu;

Báo cáo thuế hàng quý: tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, tờ khai tạm tính thuế TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, BCTC;

Thực hiện các báo cáo định kỳ (tuần/tháng/quý) theo quy định quản lý TCKT của công ty;

Hỗ trợ công tác thanh tra quyết toán thuế của phòng TCKT;

Các công việc khác của phòng kế toán và công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán hoặc các ngành khác có liên quan;

Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán, Tài chính;

Có kinh nghiệm Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, quản lý thu chi;

Biết sử dụng phần mềm kế toán;

Thành thạo vi tính văn phòng và sử dụng các mạng xã hội, Google Drive

Có kỹ năng phân tích báo cáo, giao tiếp, giải quyết vấn đề;

Cẩn thận, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm. Thỏa thuận lương trực tiếp trong buổi phỏng vấn;

Làm việc trong một môi trường năng động, trẻ trung và thân thiện;

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động;

Được hưởng các chế độ liên quan đến môi trường công ty khởi nghiệp;

Du lịch nghỉ mát tối thiểu 1 lần theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin