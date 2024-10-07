Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế BM Trading Join Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Theo dõi,quản lý các hợp đồng nhà thầu thuộc dự án thi công. Theo dõi tiến độ dự án đang triển khai về giá trị, thời gian và các hạng mục hoàn thành công việc. Dựa vào dự toán, kiểm soát vật tư, kiểm tra hồ sơ khối lượng của nhà thầu. Hạch toán kế toán chi tiết chi phí xây dựng dự án. Kiểm tra, đối chiếu công nợ nhà thầu và lên kế hoạch thanh toán. Lưu trữ sổ sách liên quan đến công việc kế toán công trình. Các công việc khác liên quan đến kế toán xây dựng.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng.

- Sử dụng thành thạo Exel và phần mềm kế toán Fast

- Có khả năng tổ chức, kiểm soát công việc, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

- Kinh nghiệm trên 2 năm tại các vị trí tương đương trong lĩnh vực Xây dựng, Bất động sản.

Tại BM Trading Join Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 18-20 triệu ( thỏa thuận theo năng lực) Được hưởng các chế độ theo Luật Lao động và chính sách của Công ty (Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết; Phép năm, chế độ Công đoàn đầy đủ...). BHXH theo quy định của Luật lao động; Nghỉ lễ tết theo quy định; Được tham gia các khóa học đào tạo; Team building, nghỉ mát theo quy định của Cơ sở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BM Trading Join Stock Company

