Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thu thập dữ liệu khách hàng tiềm năng

- Liên hệ và tư vấn khách hàng về mô hình hợp tác CP Five Star

- Phát triển mở rộng khách hàng, điểm bán, thị trường

- Chi tiết công việc trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn

- Làm các công việc khác theo sự sắp xếp, phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên tốt nghiệp ĐH ngành Quản trị Kinh Doanh, Kinh Tế, Marketting, Công nghệ thực phẩm và TẤT CẢ CÁC NGÀNH nếu có kinh nghiệm làm Kinh doanh, mở điểm bán.

- Giao tiếp tốt, năng động, Ham học hỏi

- Làm việc lâu dài, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

- Chịu khó, chịu được áp lực công việc.

- Chấp nhận di chuyển theo lịch phân công của công ty.

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản:(Trả đủ 100% ngay tháng đầu tiên nhận việc)

+ Đại học: 8.280.000 VNĐ/ tháng

+ Thưởng doanh số (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

+ Phụ cấp đi lại: 1.500.000 vnđ/ tháng

+ Phụ cấp tiền ăn: 600.000 vnđ/ tháng

+ Tiền điện thoại và tiền công tác phí trả theo quy định của công ty.

- Đào tạo bài bản 2 tháng đầu

- Thưởng theo hiệu quả công việc.

- Đóng các khoản BẢO HIỂM ngay sau khi nhận việc.

- Có cơ hội thăng cấp bậc chức vụ lên Phó phòng, Trưởng phòng

- Khám chữa bệnh theo yêu cầu =< 20.000.000 trđ/năm.

- Khám bệnh định kỳ theo quy định 1 năm 1 lần

- Nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định.

- Có 12 ngày nghỉ phép hưởng lương hàng năm.

- Lương tháng 13 theo quy định của công ty.

- Xét duyệt tăng lương hàng năm.

- Các quyền lợi và chế độ khác theo Bộ luật lao động Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.