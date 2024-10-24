Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM
- Hưng Yên: Yên Mỹ
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 7 - 25 Triệu
Khảo sát lấy thông tin và yêu cầu từ khách hàng, tư vấn cho khách hàng.
Đưa ra giải pháp, ý tưởng phù hợp và hiệu quả với yêu cầu của khách hàng
Tìm kiếm, tính toán, lựa chọn thiết bị, vật tư, vật liệu phù hợp với giải pháp đã đưa ra.
Thiết kế mô hình 3D, bóc tách bản vẽ 2D và làm file thuyết trình giải pháp với khách hàng
Thuyết trình, phản biện với đội nhóm và khách hàng
Hoàn thiện mô hình thiết kế, bóc tách bản vẽ chi tiết sau khi giải pháp đã được phê duyệt
Tạo bảng BOM vật tư, thiết bị, linh kiện, chi tiết có trong bản thiết kế và tính toán giá thành.
Giám sát, điều phối, quản lý dự án và chịu trách nhiệm để hoàn thiện và bàn giao dự án cho khách hàng.
Đào tạo, hướng dẫn cho khách hàng sử dụng sản phẩm
Khảo sát lấy thông tin và yêu cầu từ khách hàng, tư vấn cho khách hàng.
Đưa ra giải pháp, ý tưởng phù hợp và hiệu quả với yêu cầu của khách hàng
Tìm kiếm, tính toán, lựa chọn thiết bị, vật tư, vật liệu phù hợp với giải pháp đã đưa ra.
Thiết kế mô hình 3D, bóc tách bản vẽ 2D và làm file thuyết trình giải pháp với khách hàng
Thuyết trình, phản biện với đội nhóm và khách hàng
Hoàn thiện mô hình thiết kế, bóc tách bản vẽ chi tiết sau khi giải pháp đã được phê duyệt
Tạo bảng BOM vật tư, thiết bị, linh kiện, chi tiết có trong bản thiết kế và tính toán giá thành.
Giám sát, điều phối, quản lý dự án và chịu trách nhiệm để hoàn thiện và bàn giao dự án cho khách hàng.
Đào tạo, hướng dẫn cho khách hàng sử dụng sản phẩm
Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kỹ thuật ( Chế tạo máy / Điện điều khiển và tự động hóa / Cơ điện tử ).
Chế tạo máy / Điện điều khiển và tự động hóa / Cơ điện tử
Kinh nghiệm làm việc: tối thiểu từ 1 đến 2 năm làm việc ở vị trí tương được (đặc biệt làm ở các công ty tương tự là một lợi thế).
Có kiến thức nền tảng về Cơ khí chế tạo máy / Điện công nghiệp / Điện tử / Tự động hoá
Cơ khí chế tạo máy / Điện công nghiệp / Điện tử / Tự động hoá
Tại Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ theo luật lao động, BHXH hiện hành.
Lương: từ 8 triệu đến 25 triệu ( theo năng lực và kết quả thực tế, thu nhập/tháng = lương cơ bản + làm thêm + thưởng dự án + thưởng cái tiến sáng tạo + thưởng thành tích,… ). Trong vòng 1 năm đầu, cứ 3 tháng được đánh giá và xét tăng lương nếu có 1 lần.
Được làm việc với máy tính chuyên dụng, đi kèm với 2 màn hình
Được đào tạo hội nhập, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn
Được nghỉ 2 thứ 7 trong một tháng từ năm thứ 3 trở đi
Thưởng lương tháng 13 + thưởng dự án theo hiệu quả công việc.
Được hưởng chính sách phúc lợi theo chính sách công ty: sinh nhật cá nhân, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm và các hoạt động tập thể,… do công ty tổ chức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI