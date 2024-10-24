Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 25 Triệu

Mức lương 7 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

Khảo sát lấy thông tin và yêu cầu từ khách hàng, tư vấn cho khách hàng. Đưa ra giải pháp, ý tưởng phù hợp và hiệu quả với yêu cầu của khách hàng Tìm kiếm, tính toán, lựa chọn thiết bị, vật tư, vật liệu phù hợp với giải pháp đã đưa ra. Thiết kế mô hình 3D, bóc tách bản vẽ 2D và làm file thuyết trình giải pháp với khách hàng Thuyết trình, phản biện với đội nhóm và khách hàng Hoàn thiện mô hình thiết kế, bóc tách bản vẽ chi tiết sau khi giải pháp đã được phê duyệt Tạo bảng BOM vật tư, thiết bị, linh kiện, chi tiết có trong bản thiết kế và tính toán giá thành. Giám sát, điều phối, quản lý dự án và chịu trách nhiệm để hoàn thiện và bàn giao dự án cho khách hàng. Đào tạo, hướng dẫn cho khách hàng sử dụng sản phẩm

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kỹ thuật ( Chế tạo máy / Điện điều khiển và tự động hóa / Cơ điện tử ). Kinh nghiệm làm việc: tối thiểu từ 1 đến 2 năm làm việc ở vị trí tương được (đặc biệt làm ở các công ty tương tự là một lợi thế). Có kiến thức nền tảng về Cơ khí chế tạo máy / Điện công nghiệp / Điện tử / Tự động hoá

Tại Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ theo luật lao động, BHXH hiện hành. Lương: từ 8 triệu đến 25 triệu ( theo năng lực và kết quả thực tế, thu nhập/tháng = lương cơ bản + làm thêm + thưởng dự án + thưởng cái tiến sáng tạo + thưởng thành tích,… ). Trong vòng 1 năm đầu, cứ 3 tháng được đánh giá và xét tăng lương nếu có 1 lần. Được làm việc với máy tính chuyên dụng, đi kèm với 2 màn hình Được đào tạo hội nhập, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn Được nghỉ 2 thứ 7 trong một tháng từ năm thứ 3 trở đi Thưởng lương tháng 13 + thưởng dự án theo hiệu quả công việc. Được hưởng chính sách phúc lợi theo chính sách công ty: sinh nhật cá nhân, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm và các hoạt động tập thể,… do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.