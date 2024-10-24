Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 25 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 25 Triệu

Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM

Mức lương
7 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 7 - 25 Triệu

Khảo sát lấy thông tin và yêu cầu từ khách hàng, tư vấn cho khách hàng. Đưa ra giải pháp, ý tưởng phù hợp và hiệu quả với yêu cầu của khách hàng Tìm kiếm, tính toán, lựa chọn thiết bị, vật tư, vật liệu phù hợp với giải pháp đã đưa ra. Thiết kế mô hình 3D, bóc tách bản vẽ 2D và làm file thuyết trình giải pháp với khách hàng Thuyết trình, phản biện với đội nhóm và khách hàng Hoàn thiện mô hình thiết kế, bóc tách bản vẽ chi tiết sau khi giải pháp đã được phê duyệt Tạo bảng BOM vật tư, thiết bị, linh kiện, chi tiết có trong bản thiết kế và tính toán giá thành. Giám sát, điều phối, quản lý dự án và chịu trách nhiệm để hoàn thiện và bàn giao dự án cho khách hàng. Đào tạo, hướng dẫn cho khách hàng sử dụng sản phẩm
Khảo sát lấy thông tin và yêu cầu từ khách hàng, tư vấn cho khách hàng.
Đưa ra giải pháp, ý tưởng phù hợp và hiệu quả với yêu cầu của khách hàng
Tìm kiếm, tính toán, lựa chọn thiết bị, vật tư, vật liệu phù hợp với giải pháp đã đưa ra.
Thiết kế mô hình 3D, bóc tách bản vẽ 2D và làm file thuyết trình giải pháp với khách hàng
Thuyết trình, phản biện với đội nhóm và khách hàng
Hoàn thiện mô hình thiết kế, bóc tách bản vẽ chi tiết sau khi giải pháp đã được phê duyệt
Tạo bảng BOM vật tư, thiết bị, linh kiện, chi tiết có trong bản thiết kế và tính toán giá thành.
Giám sát, điều phối, quản lý dự án và chịu trách nhiệm để hoàn thiện và bàn giao dự án cho khách hàng.
Đào tạo, hướng dẫn cho khách hàng sử dụng sản phẩm

Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kỹ thuật ( Chế tạo máy / Điện điều khiển và tự động hóa / Cơ điện tử ). Kinh nghiệm làm việc: tối thiểu từ 1 đến 2 năm làm việc ở vị trí tương được (đặc biệt làm ở các công ty tương tự là một lợi thế). Có kiến thức nền tảng về Cơ khí chế tạo máy / Điện công nghiệp / Điện tử / Tự động hoá
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kỹ thuật ( Chế tạo máy / Điện điều khiển và tự động hóa / Cơ điện tử ).
Chế tạo máy / Điện điều khiển và tự động hóa / Cơ điện tử
Kinh nghiệm làm việc: tối thiểu từ 1 đến 2 năm làm việc ở vị trí tương được (đặc biệt làm ở các công ty tương tự là một lợi thế).
Có kiến thức nền tảng về Cơ khí chế tạo máy / Điện công nghiệp / Điện tử / Tự động hoá
Cơ khí chế tạo máy / Điện công nghiệp / Điện tử / Tự động hoá

Tại Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ theo luật lao động, BHXH hiện hành. Lương: từ 8 triệu đến 25 triệu ( theo năng lực và kết quả thực tế, thu nhập/tháng = lương cơ bản + làm thêm + thưởng dự án + thưởng cái tiến sáng tạo + thưởng thành tích,… ). Trong vòng 1 năm đầu, cứ 3 tháng được đánh giá và xét tăng lương nếu có 1 lần. Được làm việc với máy tính chuyên dụng, đi kèm với 2 màn hình Được đào tạo hội nhập, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn Được nghỉ 2 thứ 7 trong một tháng từ năm thứ 3 trở đi Thưởng lương tháng 13 + thưởng dự án theo hiệu quả công việc. Được hưởng chính sách phúc lợi theo chính sách công ty: sinh nhật cá nhân, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm và các hoạt động tập thể,… do công ty tổ chức
Được hưởng đầy đủ theo luật lao động, BHXH hiện hành.
Lương: từ 8 triệu đến 25 triệu ( theo năng lực và kết quả thực tế, thu nhập/tháng = lương cơ bản + làm thêm + thưởng dự án + thưởng cái tiến sáng tạo + thưởng thành tích,… ). Trong vòng 1 năm đầu, cứ 3 tháng được đánh giá và xét tăng lương nếu có 1 lần.
Được làm việc với máy tính chuyên dụng, đi kèm với 2 màn hình
Được đào tạo hội nhập, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn
Được nghỉ 2 thứ 7 trong một tháng từ năm thứ 3 trở đi
Thưởng lương tháng 13 + thưởng dự án theo hiệu quả công việc.
Được hưởng chính sách phúc lợi theo chính sách công ty: sinh nhật cá nhân, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm và các hoạt động tập thể,… do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM

Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Xã Trung Hoà, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

