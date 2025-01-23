Tuyển Kỹ sư cơ khí Tập Đoàn Kangaroo làm việc tại Hưng Yên thu nhập 800 - 1100 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ khí Tập Đoàn Kangaroo làm việc tại Hưng Yên thu nhập 800 - 1100 Triệu

Tập Đoàn Kangaroo
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Tập Đoàn Kangaroo

Kỹ sư cơ khí

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Tập Đoàn Kangaroo

Mức lương
800 - 1100 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 800 - 1100 Triệu

1. Mô tả công việc:
- Triển khai phát triển sản phẩm Máy lọc nước RO từ đề bài được giao.
- Cùng trưởng phòng tính toán về các tiêu chí kỹ thuật của sản phẩm.
- Cùng tham gia vào quá trình lựa chọn công nghệ, vật tư, linh kiện cho sản phẩm mới.
- Thiết kế mô hình 3D, xây dựng sản phẩm, kết cấu các chi tiết lắp ghép đảm bảo yếu tố chính xác, đơn giản, chắc chắn, đẹp, an toàn...
- Tự chế tạo với các chi tiết có tính chất đặc thù.
- Cùng trưởng phòng trực tiếp xây dựng sản phẩm mẫu.
- Chạy thử, kiểm tra các thông số của sản phẩm.
- Viết nhật ký trong đó ghi lại các quá trình kỹ thuật của sản phẩm.
- Tham gia quá trình lựa chọn quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm hoặc với nhà sản xuất đối với sản phẩm cải tiến.
- Đề xuất các công cụ, dụng cụ phục vụ cho công việc nghiên cứu, chế tạo sản phẩm.
- Phối hợp với kỹ sư điện viết hướng dẫn vận hành, mô tả chi tiết tính năng kỹ thuật của sản phẩm, phục vụ cho công việc bảo hộ sáng chế.
- Phối hợp với kỹ sư điện viết các lỗi và cách sửa chữa các lỗi đó.
- Các công việc khác trưởng phòng giao.
- Tổng hợp và báo cáo.

Với Mức Lương 800 - 1100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Tập Đoàn Kangaroo Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Kangaroo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Kangaroo

Tập Đoàn Kangaroo

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 19-21 phố Huế, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-co-khi-thu-nhap-800-1-100-thang-tai-hung-yen-job314313
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long
Hạn nộp: 11/09/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA
Hạn nộp: 07/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong)
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong)
Hạn nộp: 30/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS
Hạn nộp: 31/08/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hưng Yên Còn 11 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hưng Yên Còn 3 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH sản phẩm ISUN Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỆT MAY LEE HING VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỆT MAY LEE HING VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỆT MAY LEE HING VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/09/2025
Hưng Yên Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Thăng Long
Hạn nộp: 11/09/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THẠCH BÍCH
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ BBS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ÂU LẠC
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA
Hạn nộp: 07/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CROPTEX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN NGHĨA MIỀN NAM
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong)
Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng BUMHAN VINA (Tên Cũ DOOSAN VINA Hai Phong)
Hạn nộp: 30/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS
Hạn nộp: 31/08/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất