Tuyển Kỹ sư cơ khí Tập Đoàn Kangaroo làm việc tại Hưng Yên thu nhập 800 - 1100 Triệu

1. Mô tả công việc:

- Triển khai phát triển sản phẩm Máy lọc nước RO từ đề bài được giao.

- Cùng trưởng phòng tính toán về các tiêu chí kỹ thuật của sản phẩm.

- Cùng tham gia vào quá trình lựa chọn công nghệ, vật tư, linh kiện cho sản phẩm mới.

- Thiết kế mô hình 3D, xây dựng sản phẩm, kết cấu các chi tiết lắp ghép đảm bảo yếu tố chính xác, đơn giản, chắc chắn, đẹp, an toàn...

- Tự chế tạo với các chi tiết có tính chất đặc thù.

- Cùng trưởng phòng trực tiếp xây dựng sản phẩm mẫu.

- Chạy thử, kiểm tra các thông số của sản phẩm.

- Viết nhật ký trong đó ghi lại các quá trình kỹ thuật của sản phẩm.

- Tham gia quá trình lựa chọn quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm hoặc với nhà sản xuất đối với sản phẩm cải tiến.

- Đề xuất các công cụ, dụng cụ phục vụ cho công việc nghiên cứu, chế tạo sản phẩm.

- Phối hợp với kỹ sư điện viết hướng dẫn vận hành, mô tả chi tiết tính năng kỹ thuật của sản phẩm, phục vụ cho công việc bảo hộ sáng chế.

- Phối hợp với kỹ sư điện viết các lỗi và cách sửa chữa các lỗi đó.

- Các công việc khác trưởng phòng giao.

- Tổng hợp và báo cáo.