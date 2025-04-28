Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH KHANG TRƯỜNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH KHANG TRƯỜNG THỊNH
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
CÔNG TY TNHH KHANG TRƯỜNG THỊNH

Kỹ sư điện tử

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện tử Tại CÔNG TY TNHH KHANG TRƯỜNG THỊNH

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: T9

- 17 Manhattan Glory, Vinhomes Grand Park, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thiết kế bản vẽ kỹ thuật điện, tự động hóa theo yêu cầu của dự án.
Lập dự toán, tính toán vật tư, thiết bị cho các công trình điện, tự động hóa.
Tham gia khảo sát hiện trường, lập báo cáo kỹ thuật.
Giám sát thi công, lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống điện, tự động hóa.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.
Cập nhật và quản lý thông tin kỹ thuật liên quan đến dự án.
Đề xuất các giải pháp kỹ thuật tối ưu, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
Chịu trách nhiệm về chất lượng bản vẽ và tính toán kỹ thuật.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Điện tử, Tự động hóa hoặc các chuyên ngành liên quan.
Tiếng anh giao tiếp và viết tốt
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế điện, tự động hóa.
Thành thạo phần mềm AutoCAD và các phần mềm thiết kế kỹ thuật khác (ví dụ: EPLAN, Revit, ...)
Hiểu biết về các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật điện, tự động hóa.
Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, lập báo cáo kỹ thuật.
Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả.
Khả năng giải quyết vấn đề, chịu được áp lực công việc.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH KHANG TRƯỜNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHANG TRƯỜNG THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KHANG TRƯỜNG THỊNH

CÔNG TY TNHH KHANG TRƯỜNG THỊNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 72, Tòa nhà Landmark 81, Khu đô thị Vinhomes Central Park, Số 720A Đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

