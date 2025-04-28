Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH KHANG TRƯỜNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: T9 - 17 Manhattan Glory, Vinhomes Grand Park, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Thiết kế bản vẽ kỹ thuật điện, tự động hóa theo yêu cầu của dự án.

Lập dự toán, tính toán vật tư, thiết bị cho các công trình điện, tự động hóa.

Tham gia khảo sát hiện trường, lập báo cáo kỹ thuật.

Giám sát thi công, lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống điện, tự động hóa.

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Cập nhật và quản lý thông tin kỹ thuật liên quan đến dự án.

Đề xuất các giải pháp kỹ thuật tối ưu, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Chịu trách nhiệm về chất lượng bản vẽ và tính toán kỹ thuật.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Điện tử, Tự động hóa hoặc các chuyên ngành liên quan.

Tiếng anh giao tiếp và viết tốt

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế điện, tự động hóa.

Thành thạo phần mềm AutoCAD và các phần mềm thiết kế kỹ thuật khác (ví dụ: EPLAN, Revit, ...)

Hiểu biết về các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật điện, tự động hóa.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, lập báo cáo kỹ thuật.

Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng giải quyết vấn đề, chịu được áp lực công việc.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

