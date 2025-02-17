Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÂM THANH ÁNH SÁNG NỘI THẤT PHAN NGUYỄN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÂM THANH ÁNH SÁNG NỘI THẤT PHAN NGUYỄN
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÂM THANH ÁNH SÁNG NỘI THẤT PHAN NGUYỄN

Kỹ sư điện tử

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện tử Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÂM THANH ÁNH SÁNG NỘI THẤT PHAN NGUYỄN

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 406 TÂN SƠN NHÌ, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Thiết kễ, vẽ mạch điện tử theo yêu cầu, theo dự án.
- Copy các mạch điện tử có sẵn.
- Ưu tiên ứng viên có am hiểu hoặc kinh nghiệm vể các thiết bị điện tử công suất - âm thanh, các thiết bị điện tử âm thanh dighital: Main power, autovol - class D, Mixer dighital, signal processing ...

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc.
- Cẩn thận, nghiêm túc, có trách nhiệm cao trong công việc.
- Giỏi về lý thuyết, giỏi về kỹ năng..
- Hiểu biết về công nghệ nguồn swiching, điện tử công suất, khuếch đại audio -class D...
- Sử dụng thành thạo các thiết bị đo kiểm: VOM, oscilloscope...
- Sử dụng thành thạo ít nhất 1 phần mềm vẽ mạch chuyên nghiệp: orcad, Altium Designer hoặc các phần mềm khác.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÂM THANH ÁNH SÁNG NỘI THẤT PHAN NGUYỄN Thì Được Hưởng Những Gì

lương thưởng thỏa thuận, theo luật lao động. Thu nhập, phúc lợi xứng đáng với cống hiến.
nghỉ ngơi , du lịch hàng năm theo chính sách công ty.
Lương cứng thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÂM THANH ÁNH SÁNG NỘI THẤT PHAN NGUYỄN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÂM THANH ÁNH SÁNG NỘI THẤT PHAN NGUYỄN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÂM THANH ÁNH SÁNG NỘI THẤT PHAN NGUYỄN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 406 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

