Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÂM THANH ÁNH SÁNG NỘI THẤT PHAN NGUYỄN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 406 TÂN SƠN NHÌ, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc

- Thiết kễ, vẽ mạch điện tử theo yêu cầu, theo dự án.

- Copy các mạch điện tử có sẵn.

- Ưu tiên ứng viên có am hiểu hoặc kinh nghiệm vể các thiết bị điện tử công suất - âm thanh, các thiết bị điện tử âm thanh dighital: Main power, autovol - class D, Mixer dighital, signal processing ...

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm làm việc.

- Cẩn thận, nghiêm túc, có trách nhiệm cao trong công việc.

- Giỏi về lý thuyết, giỏi về kỹ năng..

- Hiểu biết về công nghệ nguồn swiching, điện tử công suất, khuếch đại audio -class D...

- Sử dụng thành thạo các thiết bị đo kiểm: VOM, oscilloscope...

- Sử dụng thành thạo ít nhất 1 phần mềm vẽ mạch chuyên nghiệp: orcad, Altium Designer hoặc các phần mềm khác.

Phúc Lợi

lương thưởng thỏa thuận, theo luật lao động. Thu nhập, phúc lợi xứng đáng với cống hiến.

nghỉ ngơi , du lịch hàng năm theo chính sách công ty.

Lương cứng thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển

