Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện tử Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 30
- 32
- 34 Đinh Thị Thi, Phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh (Khu Đô thị Vạn Phúc)., Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Phối hợp thực hiện kiểm tra, bảo trì và sửa chữa nâng cấp các thiết bị điện tử;
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực điện tử;
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện tử, Điện tử Viễn thông hoặc các chuyên ngành liên quan;
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực điện tử từ 5 năm trở lên;
Có kinh nghiệm sửa chữa thiết bị điện tử (là một lợi thế);
Ưu tiên cho người đã từng làm công việc phát triển sản phẩm (liên quan đến linh kiện điện tử và bo mạch);
Nắm vững kiến thức về điện tử cơ bản, mạch điện tử;
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 15-20tr thỏa thuận theo năng lực;
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và có cơ hội phát triển;
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN...);
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
