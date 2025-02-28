Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Dự ứng lực Minh Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Trụ sở chính 301 Phúc Lợi – Q.Long Biên – TP. Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Đọc, hiểu rõ hệ thống thi công của công ty, biện pháp thi công, bản vẽ.

Chuẩn bị bản vẽ shop drawing (cho bước đấu thầu hoặc bước thi công).

Cung cấp thông tin dự án thiết kế rõ ràng, đầy đủ.

Giao dịch, phối hợp với Tư vấn thiết kế, người liên quan đến công tác thiết kế trong các dự án đấu thầu và thi công cho việc liên quan.

Thực hiện các công việc hỗ trợ phòng phòng Kế hoạch - Đấu thầu, Kỹ thuật - Thi công.

Nghiên cứu, cập nhật xu hướng thị trường và các phần mềm, chương trình thiết kế mới

Quản lý, lưu trữ hồ sơ, bản vẽ thiết kế, tính toán, hồ sơ thay đổi, chỉnh sửa theo quy định, quy trình.

Kiểm tra, giám sát tác giả đối với các sản phầm, dịch vụ tư vấn, thiết kế của Công ty.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm liên quan đến thiết kế kết cấu dự ứng lực, nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Autocad, Etabs, Safe, Adapt, Cubus...

Thành thạo đọc bản vẽ kĩ thuật là một lợi thế

Ưu tiên sử dụng được ngoại ngữ: Tiếng Anh

Có tinh thần trách nhiệm cao, tỉ mỉ, cẩn thận trong quá trình làm việc

Triển khai được bản vẽ thiết kế kết cấu từ chủ đầu tư

Tại Công ty TNHH Dự ứng lực Minh Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 – 20.000.000 VNĐ, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Lộ trình thăng tiến, tăng lương rõ ràng.

Hưởng % lợi nhuận theo từng dự án.

Được hỗ trợ mua xe, mua nhà ,… khi có đủ thâm niên công tác từ 5 năm trở lên

Phụ cấp đầy đủ: Xăng xe, điện thoại, ăn ở, công tác phí,…

Quà tặng, thưởng Lễ Tết; Lương tháng 13,…

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động;

Tham gia các hoạt động, sự kiện gắn kết.

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h. Nghỉ trưa: 12h – 13h. (Từ T2 - hết sáng T7)

Làm việc tại 1 trong 2 địa điểm:Trụ sở chính 301 Phúc Lợi – Q.Long Biên – TP. Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dự ứng lực Minh Đức

