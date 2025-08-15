Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 243 Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

- Thiết kế công trình Hạ tầng kỹ thuật; Cơ điện trong nhà và ngoài nhà; công trình giao thông (các hạng mục san nền, giao thông), sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn;

- Phối hợp với bộ môn Kiến trúc, Quy hoạch, Kết cấu, Cơ điện để thực hiện dự án.

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về Cơ điện, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, đô thị (Đại học Xây dựng HN, Đại học Kiến trúc HN, Đại học giao thông vận tải, Đại học Điện lực, Đại học Bách khoa HN, Đại học Thủy lợi…);

- Số năm kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn. Ưu tiên ứng viên sử dụng Civil 3D;

- Trung thực, có tác phong nhanh nhẹn;

- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

