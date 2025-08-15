Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 243 Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thiết kế công trình Hạ tầng kỹ thuật; Cơ điện trong nhà và ngoài nhà; công trình giao thông (các hạng mục san nền, giao thông), sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn;
- Phối hợp với bộ môn Kiến trúc, Quy hoạch, Kết cấu, Cơ điện để thực hiện dự án.
Địa điểm làm việc: Tòa nhà VNCC, 243 Đê La Thành, Phường Láng, HN (địa chỉ mới: 183 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng, HN)

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về Cơ điện, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, đô thị (Đại học Xây dựng HN, Đại học Kiến trúc HN, Đại học giao thông vận tải, Đại học Điện lực, Đại học Bách khoa HN, Đại học Thủy lợi…);
- Số năm kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn. Ưu tiên ứng viên sử dụng Civil 3D;
- Trung thực, có tác phong nhanh nhẹn;
- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)

Liên Hệ Công Ty

Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)

Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 243 Đê La Thành, Phường Láng, TP Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

