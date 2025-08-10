Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/10/2025
CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

· Thiết kế máy, jig, hệ thống tự động hóa, băng tải, ứng dụng cho các nhà máy công nghiệp.
· Thiết kế bóc tách bản vẽ 3D, 2D, lập dự toán dự án.
· Hướng dẫn, giám sát, xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình lắp ráp thử nghiệm tại nhà máy, công trình.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Đại học ngành: Cơ điện tử, Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí….
· Khả năng giao tiếp tiếng Nhật tốt, tương đương trình độ N2/N3.
· Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong thiết kế máy công nghiệp và tự động hóa.
· Sử dụng thành thạo phần mềm vẽ 3D: Creo hoặc Inventor.
· Hiểu nguyên lý hoạt động, phương pháp tính toán và lựa chọn các thiết bị tiêu chuẩn như sensor, xylanh khí nén, động cơ, robot, …
· Kiến thức về dung sai, chọn dung sai phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và phương án gia công.
· Hiểu nguyên lý gia công các máy Tiện, phay, kim loại tấm….
· Kỹ năng lập kế hoạch, triển khai thực tế theo tiến độ.
· Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập.
· Khả năng xử lý tình huống.
· Khả năng tư duy logic, tập trung, chuyên cần.
· Chịu được áp lực công việc.
· Có thể đi công tác theo yêu cầu công việc.

Tại CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng/ Phúc lợi:
· Mức lương thỏa thuận theo năng lực và được xét tăng lương 1 năm 1 lần.
· Lương tháng 13, thưởng hàng năm theo kết quả kinh doanh, dự án...
· Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước.
· Khám sức khỏe định kỳ.
· Chi phí đi công tác theo quy định của Công ty.
· Được hưởng các chính sách phúc lợi: cưới hỏi, các hoạt động Team building, tập thể hàng năm... do công ty tổ chức.
2. Cơ hội đào tạo và phát triển:
· Được tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy, phương pháp làm việc dành cho nhân viên.
· Được đề bạt thăng tiến trên cơ sở năng lực, thành tích và mong muốn phát triển của bản thân; cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng cho từng vị trí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 17-19 Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

