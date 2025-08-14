Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 17 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Khu công nghiệp Thăng Long II (Hưng Yên) Giai đoạn chế tạo mẫu thử mới sang KCN TL I (Đông Anh), TP Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Thiết kế cơ cấu tủ lạnh: tập trung vào thiết kế cơ cấu, cấu trúc bên trong và bên ngoài của tủ lạnh.
- Sử dụng công cụ thiết kế 3D (nx) & 2D CAD
- Tạo bản thiết kế cho hình dạng của tủ lạnh mới dựa trên bản vẽ tủ lạnh cơ bản và bản vẽ các bộ phận.
- Thiết kế và tạo bản vẽ chi tiết cho các bộ phận của tủ lạnh như khay, kệ, bản lề, và các thành phần khác.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 24 - 35 tuổi
Có kinh nghiệm về NX
Có từ 6 tháng kinh nghiệm liên quan
Có kỹ năng giao tiếp tốt.
Chủ động, đúng giờ, cẩn thận.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế cơ cấu chẳng hạn như ô tô tại một công ty
Ưu tiên có kinh nghiệm thiết kế các bộ phận nhựa

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương 10 - 17M VND (Gross)
• Có xe buýt công ty đưa đón từ nội thành
• Hỗ trợ ăn trưa
• 12 ngày phép
• Company Trip, Year-end Party, Birthday Party....
• Bảo hiểm xã hội, nghỉ phép theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 904, tầng 9, Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

