Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 17 Triệu

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Khu công nghiệp Thăng Long II (Hưng Yên) Giai đoạn chế tạo mẫu thử mới sang KCN TL I (Đông Anh), TP Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Thiết kế cơ cấu tủ lạnh: tập trung vào thiết kế cơ cấu, cấu trúc bên trong và bên ngoài của tủ lạnh.

- Sử dụng công cụ thiết kế 3D (nx) & 2D CAD

- Tạo bản thiết kế cho hình dạng của tủ lạnh mới dựa trên bản vẽ tủ lạnh cơ bản và bản vẽ các bộ phận.

- Thiết kế và tạo bản vẽ chi tiết cho các bộ phận của tủ lạnh như khay, kệ, bản lề, và các thành phần khác.

Độ tuổi: 24 - 35 tuổi

Có kinh nghiệm về NX

Có từ 6 tháng kinh nghiệm liên quan

Có kỹ năng giao tiếp tốt.

Chủ động, đúng giờ, cẩn thận.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế cơ cấu chẳng hạn như ô tô tại một công ty

Ưu tiên có kinh nghiệm thiết kế các bộ phận nhựa

Được Hưởng Những Gì

• Lương 10 - 17M VND (Gross)

• Có xe buýt công ty đưa đón từ nội thành

• Hỗ trợ ăn trưa

• 12 ngày phép

• Company Trip, Year-end Party, Birthday Party....

• Bảo hiểm xã hội, nghỉ phép theo quy định

