Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 68/45 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận thông tin công việc, kế hoạch từ cấp trên, từ phòng Kinh doanh.

- Khảo sát hiện trường dự án theo yêu cầu của Công ty, của Khách hàng.

- Họp triển khai dự án, thực hiện dự án với cấp trên.

- Thiết kế máy, đồ gá, băng tải các loại, dây chuyền tự động hoá, lập dự toán cho dự án.

- Kết hợp cùng kĩ sư điện lên phương án thiết kế, giải pháp, lựa chọn thiết bị, tính toán giá thành.

- Thiết kế bóc tách bản vẽ gia công chế tạo, bóc tách khối lượng, đề xuất vật tư, lên kế hoạch thi công lắp đặt.

- Hỗ trợ lắp ráp, tham gia lắp đặt tại công trình theo yêu cầu khách hàng.

- Triển khai các dự án tại công ty và công trường .

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp hệ Đại học, Cao đẳng chuyên ngành chế tạo máy, cơ khí.

- Có khả năng tìm tòi và sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế máy 2D, 3D,…

- Có khả năng đọc hiểu bản vẽ, lắp đặt theo bản vẽ.

- Có tinh thần học hỏi, ham học, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.

- Hiểu rõ về quy trình công nghệ gia công chế tạo các chi tiết cơ khí chính xác.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo máy.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm, thưởng dự án

- Được làm việc trực tiếp với các đối tác, khách hàng Nhật Bản, Hàn Quốc, EU

- Được học hỏi, rèn luyện trong quá trình làm việc với những khách hàng lớn, tập đoàn lớn.

- Được tăng lương trước kì hạn dựa theo hiệu quả công việc.

- Được nghỉ thêm 1 ngày thứ 7 trong tháng, sẽ được nghỉ 2 thứ 7 trong tháng khi ổn định đội ngũ nhân sự.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Và các quyền lợi khác của người lao động theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG

