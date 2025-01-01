Tất cả địa điểm
Công việc Kỹ sư thiết kế cơ khí

-

Có 348 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 17 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hưng Yên Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Hạn nộp: 12/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 16 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA
Hạn nộp: 05/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp
Hạn nộp: 08/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tamada Việt Nam
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Tamada Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tamada Việt Nam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm HÃNG THIẾT BỊ GIA DỤNG KOCHER - CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí HÃNG THIẾT BỊ GIA DỤNG KOCHER - CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
HÃNG THIẾT BỊ GIA DỤNG KOCHER - CÔNG TY CỔ PHẦN TEKO VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX LẮP RÁP CNC KANGAROO
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX LẮP RÁP CNC KANGAROO làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX LẮP RÁP CNC KANGAROO
Hạn nộp: 31/08/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Xây Dựng Hàng Rào Biệt Thự
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Xây Dựng Hàng Rào Biệt Thự làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Xây Dựng Hàng Rào Biệt Thự
Hạn nộp: 09/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Điều Khiển & Tự Động Hóa (CAS)
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Giải Pháp Điều Khiển & Tự Động Hóa (CAS) làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giải Pháp Điều Khiển & Tự Động Hóa (CAS)
Hạn nộp: 24/07/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Địa Vật Lý Giếng Khoan Dầu Khí - PVD Logging Co.,Ltd
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH MTV Địa Vật Lý Giếng Khoan Dầu Khí - PVD Logging Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Địa Vật Lý Giếng Khoan Dầu Khí - PVD Logging Co.,Ltd
Hạn nộp: 11/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 16 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA
Hạn nộp: 31/07/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm ADP - Công ty CP Nội thất cơ bản
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí ADP - Công ty CP Nội thất cơ bản làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ADP - Công ty CP Nội thất cơ bản
Hạn nộp: 25/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Hạn nộp: 23/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông
Hạn nộp: 26/07/2025
Đồng Nai Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN SƠN
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Gcool
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty cổ phần Gcool làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Gcool
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 17 Triệu
Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông
Hạn nộp: 14/06/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Staami Vina
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Staami Vina làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Staami Vina
Hạn nộp: 18/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐÔ
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐÔ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐÔ
Hạn nộp: 11/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ NAM THÀNH làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ NAM THÀNH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 12 Triệu Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƠ KHÍ HOA VINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CƠ KHÍ HOA VINH
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí ROBOTCOM AND FA.COM VIET NAM COMPANY LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu ROBOTCOM AND FA.COM VIET NAM COMPANY LTD
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp Và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu Công ty TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp Và Tư Vấn Môi Trường Văn Lang
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Kỹ Thuật - Công Nghệ - Sản Xuất TVT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu Công Ty TNHH Kỹ Thuật - Công Nghệ - Sản Xuất TVT
25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Thiết kế T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty TNHH Thiết kế T&T
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Tư Vấn GMP EU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Tư Vấn GMP EU
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty Cổ phần Dragcons làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Dragcons
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Fine Scandinavia làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Fine Scandinavia
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Indu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Indu Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ECO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC làm việc tại Tiền Giang thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử Esco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử Esco
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ETEK GREEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ETEK GREEN
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Đầu Tư An Khang làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Đầu Tư An Khang
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH SUIDO KIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH SUIDO KIKO VIỆT NAM
12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Huge-Fam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu Công ty TNHH Huge-Fam
Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM
11 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Nhà Thép PEB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Nhà Thép PEB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty Cổ phần Đầu tư TONA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu tư TONA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH FUJIKIN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHÀ MÁY BẮC NINH Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH FUJIKIN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHÀ MÁY BẮC NINH Pro Company
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
14 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế cơ khí tại Việt Nam đang tăng mạnh nhờ sự phát triển của các ngành công nghiệp và sản xuất hiện đại. Với mức lương hấp dẫn từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, vị trí này mở ra nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển cho những ứng viên giàu kinh nghiệm và sáng tạo.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế cơ khí

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế cơ khí tại Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ nhờ sự phát triển của ngành công nghiệp 4.0 và xu hướng tự động hóa sản xuất. Theo thống kê, vị trí kỹ sư thiết kế cơ khí đã ghi nhận mức tăng trưởng ổn định, đặc biệt trong những lĩnh vực thiết kế, chế tạo và tích hợp công nghệ hiện đại. Nhiều công ty hiện ưu tiên tuyển dụng nhân sự có kỹ năng sử dụng phần mềm CAD/CAM, am hiểu về công nghệ in 3D và CNC, để đáp ứng yêu cầu của dự án công nghệ cao.

Vai trò của kỹ sư thiết kế cơ khí không chỉ tập trung vào việc thiết kế và chế tạo mà còn bao gồm tối ưu hóa quy trình sản xuất, hỗ trợ các ngành công nghiệp như sản xuất linh kiện ô tô, xe máy. Điều này mở ra cơ hội nghề nghiệp rộng lớn cho những ứng viên có kỹ năng chuyên sâu và khả năng học hỏi, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về lao động chất lượng​.

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế cơ khí tại Việt Nam gia tăng mạnh mẽ nhờ sự phát triển của ngành công nghiệp và xu hướng tự động hóa sản xuất
Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế cơ khí tại Việt Nam gia tăng mạnh mẽ nhờ sự phát triển của ngành công nghiệp và xu hướng tự động hóa sản xuất

2. Mức lương trung bình kỹ sư của kỹ sư cơ khí

Thu nhập trung bình của kỹ sư thiết kế cơ khí tại Việt Nam dao động từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc và vị trí công tác. Dưới đây là mức lương cụ thể cho vị trí việc làm kỹ sư thiết kế cơ khí theo kinh nghiệm làm việc:

Việc làm kỹ sư cơ khí

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Kỹ sư cơ khí mới ra trường

8.000.000 - 12.000.000

Kỹ sư cơ khí

(1-3 năm kinh nghiệm)

10.000.000 - 15.000.000

Kỹ sư cơ khí

(3-5 năm kinh nghiệm)

17.000.000 - 25.000.000

Kỹ sư cơ khí

(Trên 5 năm kinh nghiệm)

Từ 30.000.000 trở lên
Mức lương của kỹ sư thiết kế cơ khí thường thay đổi tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp, chính sách đãi ngộ, cũng như kinh nghiệm và năng lực của từng ứng viên. Các tập đoàn lớn hoặc công ty có vốn đầu tư nước ngoài thường đưa ra mức lương cao và chế độ đãi ngộ tốt hơn. Ngoài ra, kỹ sư có nhiều năm kinh nghiệm, thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên dụng và sở hữu kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả sẽ nhận được mức thu nhập cao hơn so với những ứng viên mới ra trường hoặc thiếu kinh nghiệm thực tế.

3. Mô tả chi tiết công việc của kỹ sư cơ khí

Kỹ sư thiết kế cơ khí có vai trò quan trọng trong việc phát triển và duy trì hệ thống, thiết bị cơ khí trong nhiều ngành công nghiệp. Dưới đây là một số nhiệm vụ chính mà kỹ sư thiết kế cơ khí thường thực hiện trong công việc thường ngày:

  • Thiết kế và phát triển sản phẩm cơ khí: Sử dụng phần mềm CAD/CAM để thiết kế, mô phỏng và phát triển các sản phẩm, hệ thống hoặc thiết bị cơ khí đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

  • Giám sát và quản lý quy trình sản xuất: Kiểm tra, tối ưu hóa và đảm bảo chất lượng trong từng giai đoạn sản xuất, từ gia công linh kiện đến lắp ráp hoàn thiện.

  • Bảo trì và sửa chữa thiết bị máy móc: Phân tích lỗi, bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa thiết bị, máy móc để duy trì hoạt động ổn định của hệ thống.

  • Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới: Cập nhật, thử nghiệm và áp dụng các công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu suất và hiệu quả sản xuất.

  • Hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nhân viên: Cung cấp hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ giải quyết vấn đề và đào tạo nhân viên vận hành máy móc.

Kỹ sư thiết kế cơ khí có trách nhiệm quan trọng trong việc phát triển và duy trì các hệ thống, thiết bị cơ khí trong nhiều ngành công nghiệp
Kỹ sư thiết kế cơ khí có trách nhiệm quan trọng trong việc phát triển và duy trì các hệ thống, thiết bị cơ khí trong nhiều ngành công nghiệp

4. Yêu cầu đối với việc làm kỹ sư cơ khí

Để trở thành một kỹ sư thiết kế cơ khí chuyên nghiệp, ứng viên cần đáp ứng một số yêu cầu quan trọng về kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm. Dưới đây là những tiêu chí cơ bản mà nhà tuyển dụng thường tìm kiếm ở ứng viên trong lĩnh vực này:

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí: Đảm bảo có kiến thức vững về các nguyên lý cơ khí, vật liệu và quy trình sản xuất.

  • Kỹ năng sử dụng phần mềm CAD/CAM: Thành thạo phần mềm thiết kế và mô phỏng như AutoCAD, SolidWorks để thiết kế các sản phẩm cơ khí.

  • Hiểu biết về quy trình sản xuất và bảo trì: Có khả năng giám sát và tối ưu hóa quy trình sản xuất, bảo trì thiết bị máy móc.

  • Khả năng giải quyết vấn đề kỹ thuật: Có khả năng phân tích và đưa ra giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình sản xuất và vận hành.

  • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả và giao tiếp rõ ràng với bộ phận khác như sản xuất, thiết kế và quản lý.

  • Kiến thức về an toàn lao động: Hiểu biết về tiêu chuẩn an toàn trong sản xuất và có khả năng áp dụng chúng để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho nhân viên.

Việc làm kỹ sư thiết kế cơ khí cần đáp ứng yêu cầu quan trọng về kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí
Việc làm kỹ sư thiết kế cơ khí cần đáp ứng yêu cầu quan trọng về kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí

5. Khu vực tuyển dụng kỹ sư cơ khí nhiều

Các khu vực có nền công nghiệp phát triển và tốc độ đô thị hóa cao đang có nhu cầu lớn về tuyển dụng kỹ sư thiết kế cơ khí. Đây là những nơi tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất và dự án công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho kỹ sư tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp ổn định.

  • Tuyển dụng việc làm kỹ sư cơ khí Hà Nội: Hà Nội là thủ đô và trung tâm kinh tế chính trị của cả nước, có nhu cầu lớn về kỹ sư thiết kế cơ khí để đáp ứng sự phát triển của các ngành công nghiệp, xây dựng và sản xuất. Những công ty sản xuất và các khu công nghiệp tại đây liên tục tìm kiếm nhân sự chất lượng cao trong lĩnh vực cơ khí.

  • Tuyển dụng việc làm kỹ sư cơ khí TP. HCM: Là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, TP. HCM chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của các khu công nghiệp và nhà máy sản xuất. Nhiều doanh nghiệp tại TP. HCM yêu cầu kỹ sư thiết kế cơ khí để tham gia vào dự án sản xuất, bảo trì và phát triển sản phẩm công nghiệp.

  • Tuyển dụng việc làm kỹ sư cơ khí Đà Nẵng: Thành phố này đang phát triển mạnh mẽ về du lịch và công nghiệp, đặc biệt là khu công nghiệp và cơ sở sản xuất. Điều này tạo ra nhu cầu cao về kỹ sư thiết kế cơ khí để hỗ trợ các hoạt động sản xuất và bảo trì các thiết bị máy móc.

  • Tuyển dụng việc làm kỹ sư cơ khí Hải Phòng: Nơi đây là một trong những trung tâm công nghiệp quan trọng tại miền Bắc, đặc biệt trong lĩnh vực chế tạo máy và sản xuất công nghiệp. Sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp và cảng biển tại Hải Phòng đẩy mạnh nhu cầu tuyển kỹ sư thiết kế cơ khí.

Những khu vực có nền công nghiệp phát triển và tốc độ đô thị hóa cao đang có nhu cầu lớn về tuyển dụng kỹ sư thiết kế cơ khí
Những khu vực có nền công nghiệp phát triển và tốc độ đô thị hóa cao đang có nhu cầu lớn về tuyển dụng kỹ sư thiết kế cơ khí

Ngoài ra, còn nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước cũng đang gia tăng nhu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế cơ khí, đặc biệt là ở các khu vực công nghiệp như Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Ninh và Vĩnh Phúc. Các khu vực này tiếp tục phát triển mạnh mẽ và tạo ra cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho các kỹ sư thiết kế cơ khí.

6. Công ty, tập đoàn nổi tiếng tuyển dụng kỹ sư cơ khí

Nhiều công ty và tập đoàn nổi tiếng tại Việt Nam đang liên tục tuyển dụng kỹ sư thiết kế cơ khí để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và công nghệ. Dưới đây là những công ty hàng đầu với môi trường làm việc chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt và cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài dành cho các kỹ sư thiết kế cơ khí tài năng:

Công ty/tập đoàn

Địa chỉ

Thông tin liên hệ

Toyota

Phường Phúc Thắng - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

  • Website: https://www.toyota.com.vn/ve-toyota/gioi-thieu

  • Hotline: 1800 1524

VinFast

Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

  • Website: https://vinfast.vn/

  • Hotline: 1900 23 23 89

Honda

Phường Phúc Thắng - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

  • Website: https://www.honda.com.vn/

  • Hotline: 1800 8001

Ford

Thị trấn Lai Cách-Huyện Cẩm Giàng-Tỉnh Hải Dương

  • Website: https://www.ford.com.vn/about/

  • Hotline: 1800-588888

7. Trường đào tạo ngành cơ khí uy tín nhất tại Việt Nam

Ngành cơ khí là nền tảng của sự phát triển công nghiệp và công nghệ tại Việt Nam, đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao. Dưới đây là danh sách các trường đại học uy tín đào tạo ngành cơ khí, giúp ứng viên lựa chọn môi trường học tập phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp:

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn

(2024)

Học phí

(2024)

Hà Nội

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Kỹ thuật cơ khí

A00, A01

26.12

24.000.000 - 30.000.000 VNĐ/năm

TP.HCM

Đại học Bách Khoa TP.HCM

Kỹ thuật cơ khí

A00, A01

73.89 (Xét tuyển kết hợp)

50.800.000 VNĐ/năm

Đà Nẵng

Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Kỹ thuật cơ khí

A00, A01

24.1

28.700.000 VNĐ/năm

Hải Phòng

Đại học Hàng hải Việt Nam

Kỹ thuật cơ khí

A00, A01, C01, D01

22.75

20.000.000 - 40.000.000 VNĐ/năm
Các trường đại học uy tín đào tạo ngành cơ khí tại Việt Nam cung cấp chương trình đào tạo bài bản và chất lượng
Các trường đại học uy tín đào tạo ngành cơ khí tại Việt Nam cung cấp chương trình đào tạo bài bản và chất lượng

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư cơ khí tại Việt Nam đang ngày càng gia tăng, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn trong các ngành công nghiệp trọng điểm. Đóng vai trò then chốt trong phát triển công nghệ và sản xuất, kỹ sư cơ khí không chỉ được đánh giá cao mà còn có triển vọng phát triển lâu dài. Với mức lương hấp dẫn từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, đây là vị trí việc làm phù hợp cho những ai có chuyên môn và đam mê trong lĩnh vực này.