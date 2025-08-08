Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM
15 - 25 Triệu
Khác
Không yêu cầu
1 người
Không yêu cầu
Nhân viên
- Bắc Giang: Lô FJ 11, 12, 13 KCN Song Khê
- Nội Hoàng, Thành phố Bắc Giang
*** Chấp nhận sinh viên mới ra trường - về công ty được đào tạo***
- Thiết kế bản vẽ cho máy móc (máy ép bùn, sàn thao tác, thùng pha trộn)
- Thiết kế điện điều khiển tự động hóa cho thiết bị (tủ điện điều khiển, cấp dầu, cấp mỡ..)
- Vẽ Cad/ 3D cho các model mới của công ty
*** Chấp nhận sinh viên mới ra trường - về công ty được đào tạo***
• Ưu tiên ứng viên Bắc Giang
• Ưu tiên ứng viên sử dụng CAD, 3D và các phần mềm thiết kế
• Có chứng chỉ tiếng Anh bắt buộc đính kèm hồ sơ (Toeic hoặc tương đương)
• Chuyên nghành chế tạo máy, điện, môi trường...
Tại CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
