Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Lô FJ 11, 12, 13 KCN Song Khê - Nội Hoàng, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

*** Chấp nhận sinh viên mới ra trường - về công ty được đào tạo***

- Thiết kế bản vẽ cho máy móc (máy ép bùn, sàn thao tác, thùng pha trộn)

- Thiết kế điện điều khiển tự động hóa cho thiết bị (tủ điện điều khiển, cấp dầu, cấp mỡ..)

- Vẽ Cad/ 3D cho các model mới của công ty

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

*** Chấp nhận sinh viên mới ra trường - về công ty được đào tạo***

• Ưu tiên ứng viên Bắc Giang

• Ưu tiên ứng viên sử dụng CAD, 3D và các phần mềm thiết kế

• Có chứng chỉ tiếng Anh bắt buộc đính kèm hồ sơ (Toeic hoặc tương đương)

• Chuyên nghành chế tạo máy, điện, môi trường...

Tại CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin