Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Lô FJ 11, 12, 13 KCN Song Khê

- Nội Hoàng, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

*** Chấp nhận sinh viên mới ra trường - về công ty được đào tạo***
- Thiết kế bản vẽ cho máy móc (máy ép bùn, sàn thao tác, thùng pha trộn)
- Thiết kế điện điều khiển tự động hóa cho thiết bị (tủ điện điều khiển, cấp dầu, cấp mỡ..)
- Vẽ Cad/ 3D cho các model mới của công ty

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

*** Chấp nhận sinh viên mới ra trường - về công ty được đào tạo***
• Ưu tiên ứng viên Bắc Giang
• Ưu tiên ứng viên sử dụng CAD, 3D và các phần mềm thiết kế
• Có chứng chỉ tiếng Anh bắt buộc đính kèm hồ sơ (Toeic hoặc tương đương)
• Chuyên nghành chế tạo máy, điện, môi trường...

Tại CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, N03-T7 KĐT Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

