Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ADF làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ADF
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Kỹ sư thiết kế điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ADF

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trung Kính

- Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tính toán, thiết kế các hệ thống điện nước cho công trình dân dụng nhà lô phố, biệt thự
Kiểm tra phát hiện lỗi kỹ thuật và lỗi thể hiện bản vẽ
Báo cáo/kiểm soát khối lượng và dự toán hệ thống điện - nước công trình
Các công việc khác về kỹ thuật do trưởng bộ phận yêu cầu

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, 23 - 30 tuổi, kinh nghiệm 2 năm trở lên
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, các chuyên ngành liên quan, như điện lạnh, điều hòa và thông gió, cấp thoát nước, điện, đện tự động, hệ thống kỹ thuật công trình
REVIT, CAD, Microsoft Office và các phần mềm chuyên dụng liên quan

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ADF Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, sáng tạo & có nhiều cơ hội thăng tiến;
- Thu nhập hấp dẫn gồm: Lương cạnh tranh theo năng lực + thưởng phương án
- Chế độ phúc lợi tốt:
+ Tham gia bảo hiểm đầy đủ;
+ Phép năm: 12 ngày phép/năm
+ Thưởng Lễ + Thưởng cuối năm
- Du lịch công ty hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ADF

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ADF

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, số 58A Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nọi

