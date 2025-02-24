Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ADF làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trung Kính - Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện

Tính toán, thiết kế các hệ thống điện nước cho công trình dân dụng nhà lô phố, biệt thự

Kiểm tra phát hiện lỗi kỹ thuật và lỗi thể hiện bản vẽ

Báo cáo/kiểm soát khối lượng và dự toán hệ thống điện - nước công trình

Các công việc khác về kỹ thuật do trưởng bộ phận yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Nam, 23 - 30 tuổi, kinh nghiệm 2 năm trở lên

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, các chuyên ngành liên quan, như điện lạnh, điều hòa và thông gió, cấp thoát nước, điện, đện tự động, hệ thống kỹ thuật công trình

REVIT, CAD, Microsoft Office và các phần mềm chuyên dụng liên quan

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ADF Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, sáng tạo & có nhiều cơ hội thăng tiến;

- Thu nhập hấp dẫn gồm: Lương cạnh tranh theo năng lực + thưởng phương án

- Chế độ phúc lợi tốt:

+ Tham gia bảo hiểm đầy đủ;

+ Phép năm: 12 ngày phép/năm

+ Thưởng Lễ + Thưởng cuối năm

- Du lịch công ty hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

