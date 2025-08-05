Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cường Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 49/3 TTH08 - Phườ ng Tâ n Thớ i Hiệp – TPHCM

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương Thỏa thuận

- Có kinh nghiệm thiết kế hoặc thi công hệ thống điện trong lĩnh vực MEP công nghiệp là lợi thế (áp dụng cho kỹ sư,cao đẳng).

- Có hiểu biết là hệ thống cơ khí trong lĩnh vực MEP công nghiệp là lợi thế (áp dụng cho kỹ sư,cao đẳng).

- Có thể sử dụng Revit MEP là lợi thế (áp dụng cho kỹ sư,cao đẳng).

- Tham gia triển khai dự án, giám sát công trình điện công nghiệp .

- Làm việc toàn thời gian tại văn phòng và công trình(ưu tiên) khi có nhu cầu .

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên .

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh chuyên ngành là lợi thế (áp dụng cho kỹ sư,cao đẳng).

• Ứng viên phải có khả năng làm việc tại công trình tỉnh .

• Hoạt động độc lập hoặc theo nhóm .

• Trung thực, ham học hỏi và hòa đồng với đồng nghiệp cũng như đối tác .

QUYỀN LỢI :

• Hưởng lương tháng 13 theo qui định và kết quả kinh doanh của công ty .

Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cường Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cường Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin