Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cường Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cường Thịnh
- Hồ Chí Minh: 49/3 TTH08
- Phườ ng Tâ n Thớ i Hiệp – TPHCM
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương Thỏa thuận
- Có kinh nghiệm thiết kế hoặc thi công hệ thống điện trong lĩnh vực MEP công nghiệp là lợi thế (áp dụng cho kỹ sư,cao đẳng).
- Có hiểu biết là hệ thống cơ khí trong lĩnh vực MEP công nghiệp là lợi thế (áp dụng cho kỹ sư,cao đẳng).
- Có thể sử dụng Revit MEP là lợi thế (áp dụng cho kỹ sư,cao đẳng).
- Tham gia triển khai dự án, giám sát công trình điện công nghiệp .
- Làm việc toàn thời gian tại văn phòng và công trình(ưu tiên) khi có nhu cầu .
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên .
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ứng viên phải có khả năng làm việc tại công trình tỉnh .
• Hoạt động độc lập hoặc theo nhóm .
• Trung thực, ham học hỏi và hòa đồng với đồng nghiệp cũng như đối tác .
QUYỀN LỢI :
• Hưởng lương tháng 13 theo qui định và kết quả kinh doanh của công ty .
Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cường Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cường Thịnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI