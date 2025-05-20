Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ Phần Giải pháp thiết kế và Công nghệ Spark làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Công ty Cổ Phần Giải pháp thiết kế và Công nghệ Spark
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 04, Số 44 phố Sài Đồng, phường Sài Đồng, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Bóc tách bản vẽ để báo giá và thiết kế tủ điện.
- Sử dụng thành thạo AutoCAD
- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng như Word,Excel,PowerPoint
- Lập trình cơ bản PLC
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi : 23 – 30 tuổi
- Giới tính : Nam
- Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành điện
- Ưu tiên có 1-2 năm kinh nghiệm trong ngành tủ bảng điện
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường
- Thành thạo Autocad và tin học văn phòng.
Tại Công ty Cổ Phần Giải pháp thiết kế và Công nghệ Spark Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương theo thỏa thuận tùy vào mỗi vị trí, thu nhập từ 8-10 triệu/tháng
- Đóng bảo hiểm hàng tháng theo quy định của nhà nước (không nợ BHXH).
- Hàng năm được công ty tổ chức đi du lịch cùng gia đình.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được đào tạo chuyên môn và nhiều cơ hội thăng tiến.
- Nếu đi công tác sẽ có xe công ty đưa đi hoặc thuê xe và có hỗ trợ chi phí ăn ở theo quy chế.
- Công ty phụ cấp 1 bữa ăn trưa sạch sẽ và đảm bảo vệ sinh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Giải pháp thiết kế và Công nghệ Spark
