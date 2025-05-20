Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ Phần Giải pháp thiết kế và Công nghệ Spark làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ Phần Giải pháp thiết kế và Công nghệ Spark làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ Phần Giải pháp thiết kế và Công nghệ Spark
Ngày đăng tuyển: 20/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2025
Công ty Cổ Phần Giải pháp thiết kế và Công nghệ Spark

Kỹ sư thiết kế điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Công ty Cổ Phần Giải pháp thiết kế và Công nghệ Spark

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 04, Số 44 phố Sài Đồng, phường Sài Đồng, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Bóc tách bản vẽ để báo giá và thiết kế tủ điện.
- Sử dụng thành thạo AutoCAD
- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng như Word,Excel,PowerPoint
- Lập trình cơ bản PLC

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi : 23 – 30 tuổi
- Giới tính : Nam
- Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành điện
- Ưu tiên có 1-2 năm kinh nghiệm trong ngành tủ bảng điện
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường
- Thành thạo Autocad và tin học văn phòng.

Tại Công ty Cổ Phần Giải pháp thiết kế và Công nghệ Spark Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương theo thỏa thuận tùy vào mỗi vị trí, thu nhập từ 8-10 triệu/tháng
- Đóng bảo hiểm hàng tháng theo quy định của nhà nước (không nợ BHXH).
- Hàng năm được công ty tổ chức đi du lịch cùng gia đình.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được đào tạo chuyên môn và nhiều cơ hội thăng tiến.
- Nếu đi công tác sẽ có xe công ty đưa đi hoặc thuê xe và có hỗ trợ chi phí ăn ở theo quy chế.
- Công ty phụ cấp 1 bữa ăn trưa sạch sẽ và đảm bảo vệ sinh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Giải pháp thiết kế và Công nghệ Spark

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Giải pháp thiết kế và Công nghệ Spark

Công ty Cổ Phần Giải pháp thiết kế và Công nghệ Spark

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 44 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

