Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 16 - 23 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Mức lương
16 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Lô đất số K
- 3 & 4 Khu công nghiệp Thăng Long II, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 16 - 23 Triệu
- Quản lý công việc của Kỹ sư thiết kế
- Theo dõi tiến độ, lập kế hoạch thiết kế
- Trao đổi, điều chỉnh kế hoạch với bên kinh doanh và các chi nhánh khác trong tập đoàn
- Tạo tài liệu báo cáo nội bộ và báo cáo khách hàng
Với Mức Lương 16 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên
- Kinh nghiệm thiết kế Cad 2D,3D từ 3 năm trở lên trong công ty sản xuất
- Tiếng Anh giao tiếp tương đương TOEIC 650 trở lên
- Có kinh nghiệm quản lý nhóm là lợi thế( không yêu cầu)
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI
- Chế độ làm việc làm việc tốt nhất Khu công nghiệp: Chỉ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ tất cả thứ 7 và chủ nhật.
- Chính sách lương hấp dẫn, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Thưởng cuối năm hấp dẫn lên đến trên > 2 tháng lương/ năm, Chế độ Thưởng vào các ngày Lễ, Tết, ngày sinh nhật, Chế độ thăm hỏi, quà tặng…
Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
