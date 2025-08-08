Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: KCN Đồng Văn III, Duy Tiên, Hà Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương Thỏa thuận
• Vận hành, giám sát, tối ưu hóa thiết bị SPI/AOI
• Lên kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị định kỳ
• Thực hiện các thao tác thay đổi dây chuyền
• Phân tích dữ liệu, hiệu chỉnh máy
• Thực hiện các báo cáo cải thiện liên quan
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
*** YÊU CẦU
• Có khả năng diễn đạt văn bản và viết báo cáo tốt
• Có khả năng phân tích và xử lý dữ liệu, biểu đồ tốt
• Có khả năng phân tích và xử lý sự cố bất thường trên dây chuyền SX
• Tốt nghiệp đại học trở lên hoặc có kinh nghiệm làm việc trong ngành hơn 2 năm (thành thạo sử dụng TRI AOI & SPI của các hang Tri/Parmi)
• Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
• Tốt nghiệp Cao Đẳng - Đại học trở lên
• Ưu tiên có thêm ngoại ngữ Anh hoặc Trung
Tại Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
