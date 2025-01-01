Công việc Kỹ sư thiết kế điện

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 178 kết quả / Từ khoá "Kỹ sư thiết kế điện"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Kỹ sư thiết kế điện

-

Có 178 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Theta Engineering
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty TNHH Theta Engineering làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Theta Engineering
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 16 - 23 Triệu
Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Hạn nộp: 24/08/2025
Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALPHA MECH
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH ALPHA MECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ALPHA MECH
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER
Hạn nộp: 29/08/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cường Thịnh
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cường Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cường Thịnh
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu
Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA
Hạn nộp: 03/09/2025
Quảng Ninh Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế (Icic)
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế (Icic) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế (Icic)
Hạn nộp: 21/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ NGHỆ TRÍ VIỆT
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ NGHỆ TRÍ VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ NGHỆ TRÍ VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HAHUCO VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN HAHUCO VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HAHUCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/08/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công Ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Bình
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Pegatron Vietnam
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Pegatron Vietnam
Hạn nộp: 28/07/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ DALY
Hạn nộp: 24/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YONGSUNG SYSTEM VINA
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH YONGSUNG SYSTEM VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YONGSUNG SYSTEM VINA
Hạn nộp: 19/07/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH INPA VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH INPA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH INPA VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1
Hạn nộp: 23/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kỹ thuật POSO
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty TNHH Kỹ thuật POSO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty TNHH Kỹ thuật POSO
Hạn nộp: 22/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Giải pháp thiết kế và Công nghệ Spark
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ Phần Giải pháp thiết kế và Công nghệ Spark làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ Phần Giải pháp thiết kế và Công nghệ Spark
Hạn nộp: 20/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sunwoo Global
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Sunwoo Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Sunwoo Global
Hạn nộp: 18/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN TUẤN THÀNH
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN TUẤN THÀNH làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN TUẤN THÀNH
Hạn nộp: 30/06/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kiến Trúc Việt Miền Nam
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty CP Kiến Trúc Việt Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Kiến Trúc Việt Miền Nam
Hạn nộp: 07/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HÂN CƯỜNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HÂN CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HÂN CƯỜNG
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG SHARP NSN
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG SHARP NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG SHARP NSN
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DAI-DAN CO.,LTD
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH DAI-DAN CO.,LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH DAI-DAN CO.,LTD
Hạn nộp: 01/06/2025
Hà Nội Quảng Ninh Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Kosy FAST500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Kosy FAST500 TOP CÔNG TY
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Kosy Pro Company
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mạnh Toàn
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG
14 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐIỆN THÀNH ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐIỆN THÀNH ĐẠT
11 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH ANH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ANH PHÁT
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH NHÂN SINH PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH NHÂN SINH PHÚC
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL LONG AN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Long An thu nhập 8 - 15 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL LONG AN - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN AMA BẮC NINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AMA BẮC NINH
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NAM CHÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NAM CHÍ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Chi nhánh Công ty Em Tech Việt Nam tại Nghệ An làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 15 Triệu Chi nhánh Công ty Em Tech Việt Nam tại Nghệ An
7.5 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty CP Kiến Trúc Việt Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Kiến Trúc Việt Miền Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN TUẤN THÀNH làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN TUẤN THÀNH
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Kisato làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Kisato
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Hợp Tác Phát Triển Nguồn Nhân Lực Winwinjapan làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công Ty TNHH Hợp Tác Phát Triển Nguồn Nhân Lực Winwinjapan
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm