Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1
Ngày đăng tuyển: 24/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/06/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1

Kỹ sư thiết kế điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Licogi 13 Tower, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

- Thiết kế hệ thống điện cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Lên kế hoạch triển khai hệ thống điện cho dự án nhà xưởng, nhà công nghiệp
- Giám sát và chỉnh sửa cho phù hợp với thực tế thi công ở công trường
- Làm việc ở văn phòng Hà Nội (Thiết kế)

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học ngành Điện hoặc các chuyên ngành liên quan
- Có trên 2 năm kinh nghiệm, Ưu tiên ứng viên có có chứng chỉ hành nghề
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như: Auto Cad, Revit

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1 Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Từ 16 - 20 triệu/tháng.
- Tăng lương theo định kỳ: 1 năm /1 lần.
- Được hưởng chế độ thưởng dự án tuỳ thuộc vào mức độ đóng góp trong từng dự án.
- Thưởng tháng 13 và các dịp lễ tết, du lịch hàng năm......
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Học hỏi từ những thành viên giàu kinh nghiệm.
- Có cơ hội phát triển, thăng tiến. Công ty luôn tạo ra một môi trường làm việc tôn trọng, trong đó mỗi cá nhân có cơ hội để đạt được tiềm năng cao nhất của mình.
- Các quyền lợi khác: Theo quy chế công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 583 Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

