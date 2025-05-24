Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Licogi 13 Tower, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện

- Thiết kế hệ thống điện cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Lên kế hoạch triển khai hệ thống điện cho dự án nhà xưởng, nhà công nghiệp

- Giám sát và chỉnh sửa cho phù hợp với thực tế thi công ở công trường

- Làm việc ở văn phòng Hà Nội (Thiết kế)

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học ngành Điện hoặc các chuyên ngành liên quan

- Có trên 2 năm kinh nghiệm, Ưu tiên ứng viên có có chứng chỉ hành nghề

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như: Auto Cad, Revit

Quyền Lợi Được Hưởng Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1

- Lương: Từ 16 - 20 triệu/tháng.

- Tăng lương theo định kỳ: 1 năm /1 lần.

- Được hưởng chế độ thưởng dự án tuỳ thuộc vào mức độ đóng góp trong từng dự án.

- Thưởng tháng 13 và các dịp lễ tết, du lịch hàng năm......

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Học hỏi từ những thành viên giàu kinh nghiệm.

- Có cơ hội phát triển, thăng tiến. Công ty luôn tạo ra một môi trường làm việc tôn trọng, trong đó mỗi cá nhân có cơ hội để đạt được tiềm năng cao nhất của mình.

- Các quyền lợi khác: Theo quy chế công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

