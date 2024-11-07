Tuyển Thiết kế cảnh quan CÔNG TY TNHH PICO HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thiết kế cảnh quan

- Lên phương án ý tưởng, thiết kế và phát triển các bản vẽ cảnh quan cho các dự án khác nhau

- Thuyết minh, bảo vệ phương án thiết kế trước Chủ đầu tư và các cơ quan chuyên ngành.

- Tạo ra các mô hình 3D và bản vẽ chi tiết cho thiết kế cảnh quan

- Sử dụng phần mềm vẽ chuyên dụng: dựng mô hình 3D, AutoCAD, SketchUp, photoshop

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khác theo phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành

- Có kinh nghiệm chuyên môn về dựng mô hình 3D, AutoCAD, SketchUp, photoshop

- Có hơn 1 năm kinh nghiệm

- Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu

Tại CÔNG TY TNHH PICO HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến, được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PICO HÀ NỘI

