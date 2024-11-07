Tuyển Thiết kế cảnh quan CÔNG TY TNHH PICO HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Tuyển Thiết kế cảnh quan CÔNG TY TNHH PICO HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH PICO HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH PICO HÀ NỘI

Thiết kế cảnh quan

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế cảnh quan Tại CÔNG TY TNHH PICO HÀ NỘI

Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thiết kế cảnh quan Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

- Lên phương án ý tưởng, thiết kế và phát triển các bản vẽ cảnh quan cho các dự án khác nhau
- Thuyết minh, bảo vệ phương án thiết kế trước Chủ đầu tư và các cơ quan chuyên ngành.
- Tạo ra các mô hình 3D và bản vẽ chi tiết cho thiết kế cảnh quan
- Sử dụng phần mềm vẽ chuyên dụng: dựng mô hình 3D, AutoCAD, SketchUp, photoshop
- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành
- Có kinh nghiệm chuyên môn về dựng mô hình 3D, AutoCAD, SketchUp, photoshop
- Có hơn 1 năm kinh nghiệm
- Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu

Tại CÔNG TY TNHH PICO HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến, được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PICO HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PICO HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH PICO HÀ NỘI

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-thiet-ke-thu-nhap-10-17-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job244618
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân
Tuyển Thiết kế cảnh quan Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân
Tuyển Thiết kế cảnh quan Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân
Hạn nộp: 16/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân
Tuyển Thiết kế cảnh quan Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân
Hạn nộp: 16/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân
Tuyển Thiết kế cảnh quan Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân
Hạn nộp: 16/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY KUTO NHẬT BẢN
Tuyển Thiết kế cảnh quan CÔNG TY KUTO NHẬT BẢN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY KUTO NHẬT BẢN
Hạn nộp: 20/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Oriental Logistics Multimodal Transport CO., LTD
Tuyển Thiết kế cảnh quan Oriental Logistics Multimodal Transport CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Oriental Logistics Multimodal Transport CO., LTD
Hạn nộp: 13/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM
Tuyển Thiết kế cảnh quan CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 18 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/02/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH VDP Logistics VINA
Tuyển Thiết kế cảnh quan Công Ty TNHH VDP Logistics VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH VDP Logistics VINA
Hạn nộp: 12/03/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển Thiết kế cảnh quan Công ty TNHH ABC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu Tuyển Thiết kế cảnh quan Công ty TNHH ABC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 28/06/2025
Đà Nẵng Hà Nội An Giang Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS TINH HOA
Tuyển Thiết kế cảnh quan CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS TINH HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS TINH HOA
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân
Tuyển Thiết kế cảnh quan Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân
Tuyển Thiết kế cảnh quan Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân
Hạn nộp: 16/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân
Tuyển Thiết kế cảnh quan Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân
Hạn nộp: 16/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân
Tuyển Thiết kế cảnh quan Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân
Hạn nộp: 16/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY KUTO NHẬT BẢN
Tuyển Thiết kế cảnh quan CÔNG TY KUTO NHẬT BẢN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY KUTO NHẬT BẢN
Hạn nộp: 20/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Oriental Logistics Multimodal Transport CO., LTD
Tuyển Thiết kế cảnh quan Oriental Logistics Multimodal Transport CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Oriental Logistics Multimodal Transport CO., LTD
Hạn nộp: 13/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM
Tuyển Thiết kế cảnh quan CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 18 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/02/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH VDP Logistics VINA
Tuyển Thiết kế cảnh quan Công Ty TNHH VDP Logistics VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH VDP Logistics VINA
Hạn nộp: 12/03/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển Thiết kế cảnh quan Công ty TNHH ABC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu Tuyển Thiết kế cảnh quan Công ty TNHH ABC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 28/06/2025
Đà Nẵng Hà Nội An Giang Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS TINH HOA
Tuyển Thiết kế cảnh quan CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS TINH HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS TINH HOA
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thiết kế cảnh quan CÔNG TY CỔ PHẦN LUD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN LUD VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thiết kế cảnh quan CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thiết kế cảnh quan CÔNG TY TNHH PICO HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH PICO HÀ NỘI
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thiết kế cảnh quan CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VẠN MỸ KHÁNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VẠN MỸ KHÁNH
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thiết kế cảnh quan CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thiết kế cảnh quan Công ty CP kiến trúc cảnh quan EGO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty CP kiến trúc cảnh quan EGO Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thiết kế cảnh quan CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS TINH HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS TINH HOA
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thiết kế cảnh quan Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thiết kế cảnh quan Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm