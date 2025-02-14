Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 71 Đường số 13, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

I/ Mô tả công việc:

• Thực hiện thiết kế kết cấu cho các công trình dân dụng, các dự án cải tạo, sửa chữa văn phòng và trụ sở làm việc;

• Tính toán thiết kế kết cấu và đề xuất các giải pháp kết cấu phù hợp, tối ưu về mặt kỹ thuật và kinh tế;

• Triển khai bản vẽ thiết kế thi công đảm bảo tính chính xác và khả thi của dự án;

• Theo dõi, quản lý, giải quyết và kiểm soát xung đột giữa bộ môn Kết cấu với các bộ môn Kiến trúc và Cơ Điện;

• Viết thuyết minh kết cấu cho các công trình dân dụng, tính toán kết cấu.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc Kiến trúc.

• Có chứng chỉ hành nghề Thiết kế kết cấu.

• Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad, Safe, Etab, …

• Khả năng làm việc độc lập và kết nói đội nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LTT Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LTT

