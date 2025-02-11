Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Tvc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 77 đường 37, KDC Vạn Phúc, Tp. HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế

- Lập phương án thiết kế và triển khai chi tiết bản vẽ TKCS, TK BVTC cho hạng mục đường giao thông, thoát nước mưa của Dự án Hạ tầng đô thị và Hạ tầng khu công nghiệp.

- Tham gia thuyết trình, báo cáo, bảo vệ phương án với CNDA khi có yêu cầu.

- Bốc, tách, tổng hợp khối lượng.

- Nắm vững quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành.

- Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ và Trưởng bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành giao thông, hạ tầng kỹ thuật. (Ưu tiên kỹ sư giao thông đường bộ, cầu đường bộ).

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế ít nhất 1-3 năm

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên dụng: AutoCAD, Civil 3D (yêu cầu bắt buộc)

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Tvc Thì Được Hưởng Những Gì

-Công ty hỗ trợ chi phí đào tạo chuyên ngành.

-Tham ga BHXH theo quy định của Luật.

-Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

-Hỗ trợ chi phí cơm trưa 30.000VNĐ/ngày, điện thoại 200.000VNĐ/tháng.

-Hỗ trợ công tác phí.

-Thưởng lễ tết, lương tháng 13, thâm niên, sinh nhật, kết nối đồng nghiệp hàng tháng.

-Thưởng hiệu quả công việc.

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, coi trọng sự phù hợp và hiệu quả của từng cá nhân.

-Chế độ phúc lợi tốt, lương thưởng rõ ràng.

-Được đào tạo nội bộ và chuyên sâu để nâng cao chuyên môn, kỹ năng mềm.

-Phát triển nghề nghiệp, bản thân không ngừng.

-Được giao nhiệm vụ gắn liền với quyền lợi tương xứng.

-Thời gian làm việc: Giờ hành chính 8h/ngày (08h00 - 17h30, nghỉ trưa 1.5h), Từ thứ 2 đến thứ 6 (05 ngày / tuần).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Tvc

