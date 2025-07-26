Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 71 Đường số 13, phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phối hợp với các bộ phận khảo sát hiện trạng, lập báo cáo khảo sát;

Chịu trách nhiệm thiết kế hệ thống MEP cho công trình;

Phân tích, triển khai hồ sơ thiết kế bản vẽ MEP;

Phối hợp với các bộ phận khác của phòng thiết kế để triển khai hồ sơ thiết kế, đảm bảo chất lượng quy chuẩn và đáp ứng yêu cầu của Chủ Đầu Tư;

Nghiên cứu và phát triển, theo dõi các xu hướng mới trong ngành và nghiên cứu các công nghệ và phương pháp thiết kế mới để cải thiện kiến thức và kỹ năng;

Trình bày thuyết mình và triển khai bản vẽ chi tiết thiết kế MEP;

Lưu trữ, cập nhật các thư viện và tiêu chuẩn mới trong thiết kế;

Thực hiện các công việc được giao bởi trưởng bộ phận;

Giám sát tác giả.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành MEP hoặc các chuyên ngành liên quan;

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: AUTOCAD, REVIT, …

Trung thực, quyết đoán và cẩn thận, có tinh thần chịu trách nhiệm cao;

Có ít nhất 2-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LTT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 – 15 triệu/tháng tùy theo năng lực & trình độ của ứng viên;

Cơ hội thăng tiến trong môi trường chuyên nghiệp, năng động;

Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13; thưởng theo năng lực; hỗ trợ chi phí đi công tác;

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

Nghỉ phép 12 ngày/ năm; được xét tăng lương hằng năm;

Được hưởng các chính sách phúc lợi khác của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LTT

