Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HQ SING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

- Thực hiện công tác tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, phỏng vấn ứng viên và tham gia vào quyết định tuyển dụng. Đảm bảo quy trình tuyển dụng được thực hiện một cách hiệu quả và phù hợp với nhu cầu công việc. Nhanh chóng, hiệu quả

- Phối hợp cùng Trưởng phòng xây dựng ngân sách tuyển dụng, kế hoạch tuyển dụng định kỳ (tháng-quý-năm)

- Quản lý hồ sơ nhân viên: Đảm bảo rằng các hồ sơ nhân viên được tạo, cập nhật và duy trì đầy đủ và chính xác. Điều này bao gồm thông tin cá nhân, hợp đồng lao động, tài liệu bảo hiểm và các tài liệu khác liên quan đến hành chính nhân sự.

- Tham gia xây dựng thương hiệu tuyển dụng: hình ảnh, nội dung, sự kiện

- Đăng tin bài tuyển dụng, mở rộng mối quan hệ, quảng bá thương hiệu tuyển dụng, Thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân sự mới (onboarding) và thủ tục nghỉ việc

- Tổ chức đào tạo hội nhập cho Nhân viên mới, các khóa đào tạo cần thiết theo từng giai đoạn - Quản lý dữ liệu ứng viên, xây dựng và duy trì ngân hàng hồ sơ tiềm năng, Tìm kiếm, mở rộng và duy trì kênh tuyển dụng hiệu quả