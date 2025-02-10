Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HUỲNH LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

1. Hiểu rõ các tính năng và ứng dụng của các dòng sản phẩm của PDA

2. Khảo sát thực tế đo đạc theo yêu cầu của KH

3. Thiết kế bản vẽ cơ khí, chi tiết máy, 2D và 3D, layout 2D

4. Lập dự toán về chi phí vật tư, giá cả của sản phẩm

5. Hỗ trợ cho team Sales về bản vẽ layout

6. Nghiên cứu sáng tạo, tìm hiểu các giải pháp mới

7. Bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị là sản phẩm của cty

9. Chịu sự phân công trực tiếp và báo cáo cho quản lý

10. Đi công trình lắp đặt máy móc thiết bị khi có sự điều động cần thiết

Thử việc: 60 ngày

Độ tuổi : Trên 22 - 35 tuổi

Trình độ học vấn Trung cấp trở lên

Trình độ chuyên môn "Một trong các chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy, cơ điện tử và kỹ thuật ứng dụng

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Solidworks, Autocad, Inventor, Revit,..."

Kinh nghiệm "Ít nhất 1 năm giữ vị trí là nhân viên kỹ thuật trở lên và 01 năm hoạt động chuyên môn về ngành cơ khí, cơ điện tử, kỹ thuật ứng dụng công nghiệp.

Ưu tiên chuyên ngành kỹ thuật .

Phong cách làm việc Năng động, sáng tạo, chủ động

Kỹ năng chuyên môn: "Siêng năng, chịu khó, làm việc có trách nhiệm

Kỹ năng giao tiếp tốt

Kỹ năng phân tích tổng hợp

Thành thạo kỹ năng đo kích thước thực tế, tính toán, và bố trí logic

Kỹ năng quản lý: "Kỹ năng lập kế hoạch và điều phối thực hiện (thiết lập mục tiêu, xác định nhiệm vụ, phân bổ nguồn lực và ngân sách, lập tiến độ, tổng hợp số liệu báo cáo...)

Kỹ năng quản lý thực hiện công việc (giao mục tiêu, lập kế hoạch hành động, theo dõi giám sát, đánh giá, phản hồi kết quả công việc)

Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề.

Kỹ năng ủy quyền giải quyết công việc khi vắng mặt.

Kỹ năng động viên, khuyến khích, tạo động lực cho nhân viên."

Kỹ năng bổ trợ: "Kỹ năng làm việc nhóm

Tiếng anh giao tiếp, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật

Sử dụng phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản (Word), bảng tính (Excel)"

Thái độ làm việc: Có trách nhiệm, chịu khó và trung thực

Yêu cầu khác: "Sức khoẻ tốt, thường xuyên di chuyển.

Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HUỲNH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cố định: từ 7-10 triệu

Thưởng đạt chỉ tiêu về doanh số.

Nâng lương theo quy định.

Sau thử việc ký Hợp đồng lao động, tham gia BHXH theo quy định.

Nghỉ phép hàng năm, nghỉ Lễ, Tết theo quy định.

Sinh nhật, nghỉ mát, thưởng lương tháng 13 theo hoạt động kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HUỲNH LONG

