Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Remark làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Remark
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Remark

Kỹ sư thiết kế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Remark

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 71 Đường N3C, The Global City, Tp Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai bản vẽ thiết kế sơ bộ (PPD), mô hình tính toán, bốc khối lượng kết cấu (Estimate), ... cho các dự án ở giai đoạn báo giá.
- Cung cấp thông tin và tương tác với bộ phận bản vẽ trình duyệt (APD).
- Đọc tài liệu, tìm hiểu nghiên cứu vấn đề kỹ thuật.
- Lên phương án tối ưu kết cấu thép.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc
- Kinh nghiệm: Mới ra trường hoặc kỹ sư thiết kế kết cấu thép dưới 2 năm kinh nghiệm
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học, Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc Kết cấu công trình.
- Trình độ ngoại ngữ: Ưu tiên ứng viên biết giao tiếp tiếng Anh cơ bản và sẵn sàng làm việc trong môi trường nước ngoài.
- Trình độ chuyên môn:
+ Sử dụng tốt vi tính văn phòng.
+ Sử dụng tốt phần mềm mô hình tính toán kết cấu.
+ Hiểu biết về vẽ kỹ thuật, bộ tiêu chuẩn thiết kế của Mỹ (AISC 360, MBMA; IBC; AISI; AWS).

Tại Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Remark Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Remark

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Remark

Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Remark

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 74 đường B2 - Phường An Lợi Đông - Thành phố Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

