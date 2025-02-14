Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Remark làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Kỹ sư thiết kế Tại Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép Remark
Thỏa thuận
Khác
Không yêu cầu
1 người
Không yêu cầu
Mới tốt nghiệp
- Hồ Chí Minh: 71 Đường N3C, The Global City, Tp Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận
- Triển khai bản vẽ thiết kế sơ bộ (PPD), mô hình tính toán, bốc khối lượng kết cấu (Estimate), ... cho các dự án ở giai đoạn báo giá.
- Cung cấp thông tin và tương tác với bộ phận bản vẽ trình duyệt (APD).
- Đọc tài liệu, tìm hiểu nghiên cứu vấn đề kỹ thuật.
- Lên phương án tối ưu kết cấu thép.
- Kinh nghiệm: Mới ra trường hoặc kỹ sư thiết kế kết cấu thép dưới 2 năm kinh nghiệm
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học, Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc Kết cấu công trình.
- Trình độ ngoại ngữ: Ưu tiên ứng viên biết giao tiếp tiếng Anh cơ bản và sẵn sàng làm việc trong môi trường nước ngoài.
- Trình độ chuyên môn:
+ Sử dụng tốt vi tính văn phòng.
+ Sử dụng tốt phần mềm mô hình tính toán kết cấu.
+ Hiểu biết về vẽ kỹ thuật, bộ tiêu chuẩn thiết kế của Mỹ (AISC 360, MBMA; IBC; AISI; AWS).
