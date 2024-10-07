Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 75 Triệu

Mức lương Đến 75 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 26, tòa nhà Handico Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Đến 75 Triệu

Là cầu nối với các tập đoàn Nhật Bản (sử dụng tiếng Nhật) Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng phía Nhật Bản sau đó phân tích thông số đặc điểm kỹ thuật và định nghĩa yêu cầu cho các kỹ sư phát triển Lập kế hoạch và quản lý tiến độ dự án Lập ra các hoạt động cải tiến, đánh giá sau đó tiến hành dự án đảm bảo các thành viên trong nhóm làm việc hiệu quả Đảm bảo chất lượng bao gồm test tích hợp và test hệ thống

Với Mức Lương Đến 75 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có hơn 3 năm kinh nghiệm phát triển Có hơn 2 năm kinh nghiệm quản lý phát triển Có kinh nghiệm trong công việc đảm bảo chất lượng bao gồm test tích hợp và test hệ thống Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT (ưu tiên các trường Đại Học Bách Khoa và Đại Học Quốc gia) Kỹ năng cần thiết: Quản lý phát triển, định nghĩa yêu cầu, Accept Test Khả năng tiếng Nhật (tương đương N2 trở lên)

Tại CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1 Lương và Phúc Lợi

Thời gian làm việc linh hoạt 5 ngày/ tuần từ 7h30 đến 8h30 (nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật). Nghỉ trưa 1 tiếng Thử việc 120% lương Tham gia đầy đủ Bảo hiểm tuân thủ theo Luật Lao động hiện hành. (đóng full lương) Bảo hiểm sức khỏe Hỗ trợ ăn trưa Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Tối thiểu 13 tháng lương 1 năm,và các khoản thưởng vào các ngày lễ khác. Thưởng giới thiệu ứng viên 20M – 40M/1 người tùy từng thời điểm. Thưởng bằng cấp 5-20M/ 1 lần Thưởng lễ tết 1tr/ 1 lần Tiền ma chay, hiếu hỉ 2tr/1 người Đánh giá tăng lương 2 lần/năm. Tham gia các sự kiện ngoại khóa, hoạt động Team Building, Workshop, tiệc sinh nhật hàng tháng,... Du lịch 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài.

2 Cơ hội nghề nghiệp

Làm việc, học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp là những kỹ sư trẻ tài năng, đam mê và có lý tưởng lớn Được tham gia các chương trình training về kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm, phương pháp làm việc Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân. Có nhiều cơ hội đi onsite làm việc tại Nhật .

3Môi trường làm việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, công bằng. Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí Leader, quản lý. Tinh thần làm việc nhóm tốt, hỗ trợ nhiệt tình từ đồng nghiệp. Tham gia các khóa học training tiếng Nhật, kỹ năng mềm, kiến thức kỹ thuật. Tham gia các Club Game, Bóng đá, Tiếng Nhật. Có cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.