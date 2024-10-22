Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 5 THÁI BÌNH làm việc tại Thái Bình thu nhập Từ 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 5 THÁI BÌNH
Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thái Bình: Vũ Thư
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Từ 12 Triệu
KỸ SƯ THI CÔNG HIỆN TRƯỜNG
Đọc bản vẽ, triển khai thi công thành thạo;
Quản lý nhân lực vật tư, máy móc;
Địa chỉ các công trình: Địa bàn huyện Vũ Thư - tỉnh Thái Bình;
Văn phòng có địa chỉ tại: Số 400, đường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; Tinh thần trách nhiệm, chịu khó; Tốt nghiệm đại học chính quy: chuyên nghành xây dựng dân dụng – công nghiệp; Sử dụng thành thạo các phần mềm Cad, Word, excel.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 5 THÁI BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì
Định kỳ được xét duyệt tăng lương Môi trường làm việc ổn định, thân thiện Được đào tạo chuyên môn Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ Lương thưởng tháng 13, thưởng dự án Tham quan du lịch hàng năm Trợ cấp ăn uống, thi công xa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 5 THÁI BÌNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
