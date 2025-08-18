Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

- Đọc bản vẽ;
- Lập, kiểm soát được biện pháp thi công, tiến độ, bản vẽ shop;
- Theo dõi, kiểm soát được BPTC, tiến độ, chất lượng thi công;
- Tính toán chịu lực phần biện pháp thi công;
- Ưu tiên sử dụng được phần mềm 3d phục vụ cho công tác lập BPTC, kiểm tra xung đột thiết kế.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường Cao đẳng; Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Nam: Kinh nghiệm 3 - 4 năm tại vị trí tương đương;
- Kỹ năng: Thành thạo phần mềm vi tính văn phòng, vẽ kỹ thuật Autocad, Project… đọc, bóc tách khối lượng từ bản vẽ kỹ thuật;
- Có kinh nghiệm làm những công ty lớn, công ty nước ngoài hoặc liên doanh nước ngoài;
- Có kinh nghiệm làm chủ trì Biện pháp thi công;
- Có khả năng làm BPTC thực tế, thực dụng, tính ứng dụng cao, kinh nghiệm về mảng thi công làm nhà cao tầng lớn, các công trình có hạng mục cọc, bờ vây, hầm sâu, thi công các công trình trên cao, nhà máy lớn, có kinh nghiệm lập BPTC, lắp đặt cho các dự án Thủy điện, điện rác, nhà máy xi măng,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương/ thưởng hấp dẫn: 20 - 35 triệu/tháng (Thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn);
- Làm việc tại Tập đoàn lớn đa ngành - Tập đoàn AMACCAO;
- Được hỗ trợ ăn trưa tại bếp ăn của công ty thực đơn thay đổi theo ngày đảm bảo dinh dưỡng cho đội ngũ CBNV; thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 tương xứng với năng lực và sự cống hiến;
- Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;
- Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội làm việc lâu dài;
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ thứ 2 - thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà HH Vườn Đào, ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

