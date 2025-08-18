Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Nước Ngoài

- Hà Nội

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

LÀM VIỆC TẠI LÀO
- Kiểm tra và phê duyệt hồ sơ thiết kế và các hồ sơ liên quan đến dự án theo thẩm quyền.
- Lập tiến độ chi tiết, triển khai tổ chức thi công để đảm bảo tiến độ của dự án
- Tổ chức và quản lý nhân lực phục vụ thi công: giám sát các tổ đội, nhà thầu phụ theo yêu cầu về tiến độ và chất lượng.
- Làm việc trực tiếp với Tư vấn giám sát, Ban quản lý dự án về các vấn đề trên công trường.
- Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. - Giải quyết các vấn đề kỹ thuật và các vấn đề phát sinh khác.
- Tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh toán.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã có kinh nghiệm thi công các hạng mục móng (thi công ván khuôn, cốt thép + bê tông)
- Nhanh nhẹn, chịu khó, chịu được áp lực công việc
- Thành thạo một số phần mềm cơ bản.

Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 20 đến 25 triệu/tháng + Phụ cấp dự án theo quy định của Công ty.
- Phúc lợi: chế độ lương hấp dẫn, chế độ phúc lợi khác theo Luật lao động và chính sách của công ty.
- Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định nhà nước và gói bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company

Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: P1512, tầng 15 tòa nhà Charmvit 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

