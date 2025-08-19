Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, tòa nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách các công việc liên quan đến thiết kế, giám sát, triển khai công trình xây dựng cơ bản, cải tạo văn phòng, trung tâm/chi nhánh thuộc công ty.
Phối hợp trong việc thiết kế kỹ thuật, lập dự toán và hồ sơ mời thầu, tham gia công tác đấu thầu xây dựng theo quy định.
Giám sát thi công công trình (nếu được phân công), đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và an toàn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, trình độ tương đương Đại học trở lên
Có chứng chỉ đấu thầu
Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương trong ngành xây dựng.
Chăm chỉ, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
Sử dụng thành thạo tin học và các phần mềm chuyên ngành xây dựng: Auto Cad, Excel...
Thành thạo thiết kế, vẽ kỹ thuật, đã từng sử dụng các phần mềm thiết kế kỹ thuật như 2D, 3D
Có kinh nghiệm liên quan đến đấu thầu, thiết kế kỹ thuật, quản lý thi công

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập hấp dẫn theo năng lực (Thưởng lương tháng 13, tiền du lịch nghỉ mát...).
Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...
Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...
Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

