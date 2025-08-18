Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu

Mức lương 11 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 50 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nam: - Hà Nam - Hải Phòng - Hà Nội ...và 4 địa điểm khác, Thành phố Tuyên Quang

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 11 - 25 Triệu

-Giám sát xây dựng:

Khảo sát, lập kế hoạch, tiến độ công việc và công tác chuẩn bị thi công;

Nghiên cứu và triển khai chính xác bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật và biện pháp thi công;

Triển khai trực tiếp công tác thi công, quản lý và giám sát các Đội/Nhóm thi công, Thầu phụ và Nhà Cung cấp;

Đảm bảo công tác thi công theo đúng quy trình quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh lao động và tiến độ đối với khu vực được phân công đảm trách;

Quản lý vật tư, thiết bị, tính toán và xác nhận khối lượng thi công

Với Mức Lương 11 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chính quy chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Cầu đường, KTXD ...;

Chấp nhận sinh viên mới ra trường;

Thành thạo các phần mềm vi tính chuyên môn và văn phòng;

Khả năng chịu được áp lực công việc và sẵn sàng công tác xa.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS Thì Được Hưởng Những Gì

Nói không với CHẬM LƯƠNG

Lương thưởng cạnh tranh

Môi trường làm việc tốt nhất ngành xây dựng

Bảo hiểm Bảo Việt

Thưởng KPIs hấp dẫn

Lương tháng 13

Thưởng công trình

Du lịch nước ngoài

Teambuilding

