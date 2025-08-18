Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
- Hà Nam:
- Hà Nam
- Hải Phòng
- Hà Nội ...và 4 địa điểm khác, Thành phố Tuyên Quang
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 11 - 25 Triệu
-Giám sát xây dựng:
Khảo sát, lập kế hoạch, tiến độ công việc và công tác chuẩn bị thi công;
Nghiên cứu và triển khai chính xác bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật và biện pháp thi công;
Triển khai trực tiếp công tác thi công, quản lý và giám sát các Đội/Nhóm thi công, Thầu phụ và Nhà Cung cấp;
Đảm bảo công tác thi công theo đúng quy trình quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh lao động và tiến độ đối với khu vực được phân công đảm trách;
Quản lý vật tư, thiết bị, tính toán và xác nhận khối lượng thi công
Với Mức Lương 11 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chấp nhận sinh viên mới ra trường;
Thành thạo các phần mềm vi tính chuyên môn và văn phòng;
Khả năng chịu được áp lực công việc và sẵn sàng công tác xa.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng cạnh tranh
Môi trường làm việc tốt nhất ngành xây dựng
Bảo hiểm Bảo Việt
Thưởng KPIs hấp dẫn
Lương tháng 13
Thưởng công trình
Du lịch nước ngoài
Teambuilding
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
